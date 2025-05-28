饭店和餐厅将孩童拒之门外 法国拟立法禁止

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（法新社巴黎27日电） 法国政府正在考虑采取行动，严厉打击仅限成人进入的饭店和餐厅，一名高层官员警告，那些透过所谓「禁止儿童」政策将孩童拒之门外的场所正在分裂社会。

尽管巴黎被认为是全球对儿童最友善的城市之一，但在法国有愈来愈多场所选择不接待儿童，以保护顾客免受孩子难以预测的行为和噪音影响。

法国政府今天与主要产业代表召开圆桌会议，讨论此一趋势。法国儿童事务高级专员哈瑞（Sarah El Hairy）认为，这种趋势应当终止。

社会党参议员侯西纽（Laurence Rossignol）已提出一项法案，将禁止场馆拒绝接待儿童列为非法行为。

侯西纽说，「孩子不是麻烦」，还说这项法案是为了促进「一个对儿童开放的社会」。

她对记者说：「我们不能接受有些人决定不再容忍某个特定群体，而这次的案例是儿童。」

哈瑞说，排斥儿童是在侵犯他们的权利，对他们的家长施加压力，进一步导致社会分裂。

她说：「这种不宽容的态度正在蔓延，我们不能让它根深蒂固。我们正在把儿童与家庭排除在外，某种程度上，这就是一种真正的暴力。」

哈瑞说：「这不是我们的文化，也不是我们的理念，更不是我们希望成为国家常态的现象。」

在法国，目前仅限成人的服务仍属少数。根据旅游业工会估计，2024年此类服务约占市场的3%。

近年来，儿童在社会中的地位已成法国公共辩论的焦点之一。

2024年春季，一份提交给总统马克宏（Emmanuel Macron）的报告指出，当局应提供替代方案，帮助儿童减少盯着萤幕的时间，「让他们重回应有的位置，包括喧闹的权利」。

数月后，家庭、孩童与老年人高等委员会（HCFEA）也对儿童活动空间不足提出警告，指出这对儿童「身心健康有害」。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）