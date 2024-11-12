首席检察官涉不当行为 国际刑事法院展开外部调查

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（法新社海牙11日电） 国际刑事法院（ICC）管理机构今天宣布，将针对首席检察官卡林汗（Karim Khan）涉嫌性方面的不当行为展开外部调查。卡林汗否认相关指控。

卡林汗今年5月向国际刑事法院声请针对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列时任国防部长葛朗特（Yoav Gallant）和3名巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）高层领袖的逮捕令，成为头条新闻人物。

国际刑事法院尚未决定是否批准这些逮捕令。

国际刑事法院「缔约国大会」（Assembly of States Parties）主席考科兰塔（Paivi Kaukoranta）说，必须采行外部调查「以确保程序完全独立、公正和公平」。

54岁、英籍的卡林汗说，他欢迎调查和「参与程序的机会」。

卡林汗在声明中说，他会继续履行监督涉及战争罪调查的重要职务，包括在以色列与加萨走廊（Gaza Strip）的冲突。

据报卡林汗被控在性方面对一名办公室成员有不当行为，但他说，这是「不实说法」。

他曾在写给法新社的电邮声明中说：「我得知与我有关的不当行为报导要公开播出时，觉得非常伤心。」

卡林汗也曾针对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）声请国际刑事法院逮捕令获准，俄方随后将卡林汗列入通缉名单。

卡林汗的职业生涯多有争议，包括曾替涉嫌狮子山战争罪的赖比瑞亚前总统泰勒（Charles Taylor）辩护。

卡林汗其他备受瞩目的客户还有肯亚总统鲁托（William Ruto），他在国际刑事法院被控涉及危害人类罪，案子最后撤销；此外还有利比亚已故领袖格达费（Moamer Kadhafi）的儿子塞夫（Saif al-Islam Gaddafi）。