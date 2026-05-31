香格里拉对话 中国与日本代表隔空互呛

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（法新社新加坡31日电） 针对中方本月初批评日本目前的动向是「新型军国主义」，日本防卫大臣小泉进次郎今天在亚洲安全论坛「香格里拉对话」演说时反驳此事，主张日本强化国防的目的是为地区贡献，且具有高度透明性。

小泉今天演讲时说明，首相高市早苗政府正在推动的政策例如根本性强化国防，以及转移防卫装备，是为了替自由且开放地区的和平稳定做出贡献，且具有高度透明性。

接着，小泉意有所指地针对北京当局先前批评日本「新型军国主义」提出反驳，「持有大量核武与战略轰炸机的国家，称呼没有这两样东西的日本为『新型军国主义』很奇怪」。

5月初逢远东国际军事法庭（又称东京审判、东京大审）开庭80周年之际，中国外交部官网批评，日本军国主义「遗毒未清、潜滋暗长」，右翼势力加速「再军事化」，部署进攻性武器，严重背离战后日本自我标榜的和平主义。中国外交部也主张，面对日本「新型军国主义」成势为患，重温东京审判的背景、结论和原则，更具现实意义。

而日方这次没有机会与中国国防部长董军在「香格里拉对话」召开会谈，小泉就此表示遗憾，并强调就是因为意见相左，所以才有必要对话。

关于荷莫兹海峡持续形同被封锁，小泉就此指出，「这种状况显然对谁都没好处」，并呼吁自由且开放秩序的重要。

北京当局这次仅派出由共军国防大学教授孟祥青率领、以解放军专家和学者为主的代表团参加「香格里拉对话」，是董军第二年缺席香格里拉对话。

孟祥青昨天在「香格里拉对话」上，意有所指地批评日本，「如今仍有一些势力公然美化战争罪行、宣扬错误二战史观，妄图为侵略历史翻案，甚至突破战后和平体制约束」。

报导指出，孟祥青也称，「一个没有彻底清算军国主义遗毒的国家，有没有资格在国际场合大谈防务合作？能不能赢得国际社会、尤其是曾经被它侵略过的亚洲国家的信任？我深表怀疑。」