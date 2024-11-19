香港泛民45人获重刑引批评 中国称反对西方干涉内政

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（法新社香港19日电） 针对香港45名泛民主派人士被判重刑，引发美国、澳洲等国批评，中国外交部发言人林剑今天声称，香港是「法治社会」，中国中央政府坚定支持香港依法惩治各类危害国家安全活动，坚决反对个别西方国家藉此干涉中国内政。

香港45名泛民主派人士被控串谋颠覆国家政权罪，香港法院今天宣判刑期，被视为主谋的香港大学法律学院前副教授戴耀廷获刑10年最重，香港众志前秘书长黄之锋被判4年8个月。

中国外交部发言人林剑下午举行例行记者会。澎湃新闻报导，林剑在回答媒体询问时，作上述表示。

林剑声称，香港是「法治社会」，「有法必依、违法必究」是基本原则。任何人都不能打着民主的旗号从事违法活动，并企图逃脱法律制裁。

他宣称，「个别西方国家」一面无视其本国通过有关司法程序维护自身国家安全的事实，一面对香港法院「公正实施『香港（港区）国安法』」无端指责，这种行径是「对法治精神的严重亵渎和践踏」。

林剑声称，中国中央政府坚定支持香港特区「维护国家安全，依法惩治各类危害国家安全」的活动，坚决反对「个别西方国家」藉有关司法个案「干涉中国内政，抹黑和破坏香港法治」。