马尔地夫总统记者会15小时创纪录 呼应世界新闻自由日

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（法新社可伦坡4日电） 马尔地夫总统办公室今天表示，总统穆伊祖昨天举行了长达近15小时的记者会，打破乌克兰总统泽伦斯基先前缔造的记者会时数纪录。此举意在呼应世界新闻自由日。

马尔地夫总统办公室发表声明说，46岁的穆伊祖（Mohamed Muizzu）自当地时间昨天上午10时（台湾时间下午1时）起举行这场马拉松记者会，持续了14小时54分钟，期间数度暂时停下来祈祷。

声明指出：「这场延长至午夜过后的记者会，是由一名总统创下的新世界纪录。总统穆伊祖持续回覆记者提问。」

乌克兰国家档案局（National Records Agency）2019年10月声称，总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）举行了14小时记者会，打破前纪录保持人白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）的7个多小时纪录。

马尔地夫政府表示，穆伊祖延长记者会的用意是呼应昨天的世界新闻自由日（World Press Freedom Day）。

声明也说：「他（穆伊祖）坦承媒体在社会中扮演要角，强调如实、平衡与公正报导的重要性。」

根据无国界记者组织（RSF）最新公布的2025年「世界新闻自由指数」，马尔地夫在全球180个国家排行第104，上升2个名次。