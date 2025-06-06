马斯克分手川普后 欧盟发言人：欢迎他前来

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（法新社布鲁塞尔6日电） 美国科技业亿万富豪马斯克昨天与美国总统川普公开反目后，欧洲联盟（EU）的1名发言人今天表示，欧洲非常欢迎马斯克。

川普（Donald Trump）与马斯克（Elon Musk）的政治紧密结盟昨天瓦解。先是川普宣告，马斯克这位前幕僚暨最大金主对他的批评令他「非常失望」；之后两人在社群媒体上发文互骂。

依照川普说法，由于新的美国政府支出法案计划终止对电动车的补助，导致马斯克狂怒而与他冲突。川普扬言取消马斯克与美国政府的合约，这些合约估计价值180亿美元；马斯克则威胁终止重要的美国太空船计画作为报复。

欧盟执行委员会（European Commission）发言人宾荷（Paula Pinho）今天在例行记者会上，被问到马斯克是否已为了将事业转移阵地或在欧洲建立新业务而接触欧盟，宾荷仅面带微笑回答：「我们非常欢迎他。」

欧盟执委会科技事务发言人芮尼耶（Thomas Regnier）接着面带严肃发言强调：「我们实际上非常欢迎任何人在欧盟展开及扩大（业务），这正是『选择欧洲』（Choose Europe）计画的目的。」他指的是欧盟为鼓励新创公司前来及企业在欧洲扩大业务所祭出的措施。

不过，马斯克过去经常批评由27国组成的欧盟，包括抨击其数位法律形同言论审查，并斥责欧盟的领导阶层；同时他对德国和欧洲其他国家攀升的极右派势力报以喝采。