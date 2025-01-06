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马斯克吁英国改革党党魁辞职 支持立场急转弯

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（法新社伦敦5日电） 美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）与右翼英国改革党党魁法拉吉（Nigel Farage）近来为一名右翼极端分子意见不合，马斯克今天发文呼吁法拉吉辞党魁，原先支持他的立场丕变。

马斯克近来在自家社媒平台X频频发文批评英国政治，他在最新一则贴文中表示：「英国改革党（Reform UK）需要一名新领袖，法拉吉并未具备担任领袖的条件。」

法拉吉表示，针对马斯克可能捐赠大额政治献金给英国改革党一事，他近来正与马斯克讨论。英国改革党于去年7月大选中吸纳部分右派选票，帮助工党（Labour Party）取得权力。

不过，马斯克2日在X发文声援正在坐牢的英国极端主义煽动者罗宾森（Tommy Robinson），而与法拉吉产生龃龉。

罗宾森坦承在涉及一名叙利亚难民的长期诽谤案中藐视法庭后，于去年10月入狱。

马斯克在其中一则X贴文问说，罗宾森为什么「因为说真话而遭到单独监禁？」他指控说，这是因为罗宾森对近年来震惊英国社会的重大儿童性诱拐丑闻「说出真相」。

法拉吉今天在X发文反击马斯克最新贴文，他表示仍不同意马斯克对罗宾森的看法。

法拉吉说道：「噢，真令人吃惊！伊隆（马斯克名）是了不起的人，但我对这件事不能苟同。我仍认为罗宾森不适合英国改革党，我从不违背自己的原则。」

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