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马斯克批川普政策 白宫反驳赤字飙升预测

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（法新社华盛顿4日电） 白宫今天猛烈抨击一项预测，因这项预测指美国总统川普政策的巨大法案可能会让赤字飙升，与此同时，亿万富翁马斯克（Elon Musk）再次表达对川普计画的不满。

无党派的国会预算处（Congressional Budget Office）表示，川普所称的「大而美法案」，作为国内政策的核心，预估到了2034年将会让美国赤字增加2.4兆美元（约新台币72兆元）。

强硬派的白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）在社群媒体上抨击这个独立监察机构为「左派」，这番言论与政府一贯攻击对手的作法如出一辙。

白宫管理及预算局（Office of Management and Budget）局长伏特（Russ Vought）表示：「我们对这项法案的进展非常满意。」白宫管理及预算局为川普的法案进行预算核算。

他与记者通话表示，国会预算处的预测「与实际情况不符」。

然而，这项法案可能决定川普第2任期走向，也关系到共和党在2026年期中选举的成败，在美国国会正面临严峻挑战。

这项计画旨在延长川普2017年第1个任期的减税措施，而资金来源将是透过举债与削减对最贫困美国人民的社会福利。

马斯克因与川普政府关系日益紧张，上周辞去政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）首长职务，今天再次发表批评言论。

马斯克在社群平台X上发文写道：「终结这项法案！（KILL the BILL）。」他语带双关，玩了电影「追杀比尔」（Kill Bill）的谐音梗，并配上这部电影女主角邬玛舒曼（Uma Thurman）的图片。

马斯克昨天称此案为「令人作呕的可憎之物」。

这项法案上周已在众议院通过，但目前在参议院面临重重阻碍。

在谈判进入关键阶段之际，一群美国参议员今天造访白宫，川普敦促参议院在7月4日前对此案进行表决。

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