马杜洛的崛起与争议

（法新社卡拉卡斯3日电） 今天被美国特种部队逮捕的马杜洛在委内瑞拉掌权超过10年，执政期间，他以铁腕维持高压统治，同时却也极力对外包装，试图营造谦逊亲民的领袖形象。

在被美国总统川普盯上的这几个月间，这位现年63岁的前公车司机为了对抗排山倒海的压力，几乎每天都在直播集会中随电音起舞，他甚至会用英文反覆吟诵口号「不要战争，要和平！」，以回应美方对其贩毒集团首脑的指控。

但对许多委内瑞拉人而言，马杜洛（Nicolas Maduro）并非温和的和平主义者，在他执政期间，约700万名委内瑞拉人因面临任意拘留、操纵审判、酷刑和审查制度等威胁而选择移民海外。

委内瑞拉经济全面崩溃，连续4年陷入恶性通货膨胀，10年间国内生产毛额（GDP）下滑了80%。

随着权力不断集中，马杜洛愈来愈依赖少数国际盟友──特别是中国、古巴与俄罗斯──以及军方、安全部队与准军事力量的支持。

2024年7月那场充满争议的选举后，委内瑞拉爆发抗议，马杜洛进行镇压，导致超过2400人被捕、28人丧生、约200人受伤。

这场暴力镇压呼应了他在2014年、2017年与2019年主导的多次血腥打压反对派行动。

身材高?、留着浓密胡须并将灰白发丝往后梳理油亮的马杜洛2013年首次掌权，2018年与2024年两度宣称连任，但这些选举普遍被指控为舞弊。

2025年1月，马杜洛宣誓就任第3个任期，原本将使他在位长达18年，超过其革命偶像查维斯（Hugo Chavez）的14年。

马杜洛曾任国会议员、外交部长和副总统，2013年，在社会主义领袖查维斯因癌症去世前3个月，被指定为接班人。

由于马杜洛缺乏查维斯的辩才与个人魅力，这项接班安排在执政党「委内瑞拉联合社会党」（PSUV）内部引发质疑。

2013年，他在首次大选中仅以些微差距胜出。

但马杜洛成功挺过一次又一次危机，包括美国制裁，以及使委内瑞拉失去经济命脉的油价暴跌。

2018年，部分国际社会承认国会议长瓜伊多（Juan Guaido）为临时总统，但其平行政府很快就宣告瓦解。

2024年7月选举后，美国、欧洲国家与多个拉丁美洲邻国宣布，反对派人物龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是委内瑞拉的合法领导人。

整个过程中，马杜洛始终仰赖其妻佛罗雷斯（Cilia Flores）的支持，他称她为「第一战士」。

●马克思主义者与基督徒

在卡拉卡斯，马杜洛的画像贴满了各处建筑，他努力塑造亲民形象，公开宣称自己是棒球迷、热爱骚莎（Salsa）舞，经常在国营电视上展示舞步，身旁总有妻子相伴。

马杜洛出生于卡拉卡斯，自称既是马克思主义者也是基督徒，青少年时期曾在摇滚乐团担任吉他手。有传言称他使用英语时刻意讲错，以免显得太过「高冷」。

总统任内，马杜洛挺过多次真实或想像中的威胁，其中包括2018年一起未遂的无人机爆炸攻击事件，该事件造成多名士兵受伤。

为了转移对委内瑞拉政治与经济困境的责任，马杜洛延续查维斯的反美阴谋论，多次指控美国企图推翻他。

在将自己描绘为国际阴谋受害者的同时，马杜洛关闭政治异见管道，无视正当法律程序，拘禁异议人士与挑战者。

马杜洛政府因涉嫌侵犯人权，目前正接受国际刑事法院（International Criminal Court）调查。

马杜洛也展现对现实政治的精明，曾透过与反对派达成在2024年举行民主选举的协议，赢得美国放宽制裁及其他让步。

但他随后背弃了协议条件，部分制裁很快重新生效。

马杜洛几乎无所不在地出现在长期受苦的委内瑞拉人民生活中，在定期的电视露面时挥拳高喊反帝国主义口号。

他也经常以漫画形象出现在萤幕与印刷品中：一个以他为原型、披着斗篷、名为「超级大胡子」（Super-Bigote）的超级英雄，誓言「与帝国主义作战」。