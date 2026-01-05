马杜洛被捕后 委内瑞拉查维斯派政权陷危机

（法新社卡拉卡斯5日电） 委瑞拉总统马杜洛夫妇遭美国逮捕后，委国原本5位势力最强大左派政治人物组成的所谓「5人帮」顿失2位最重要成员，统治这个南美石油大国已27年的「查维斯派」会何去何从？

●5人帮有谁？

马杜洛（Nicolas Maduro）的政坛导师、委内瑞拉前强人总统查维斯（Hugo Chavez）2013年去世前指定他接班后，马杜洛便一路抓紧权力，直到本月3日遭到美军俘虏。

马杜洛的统治集团除了有他和妻子佛罗雷斯（Cilia Flores），还有他的副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）与其兄长荷黑（Jorge），以及两人的竞争对手、强硬派内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）。罗德里格斯现已宣誓担任委内瑞拉临时领导人。

卡拉卡斯（Caracas，委内瑞拉首都）外交界1名消息人士告诉法新社：「这就像个5人会员俱乐部，他们都有发言权，对政府有影响力，马杜洛则负责维持平衡。如今他不在了，谁知道（之后会如何）？」

●马杜洛与「超级希莉塔」

美国总统川普（Donald Trump）指控现年63岁的马杜洛是毒枭，并在过去几个月将矛头指向他；但这段期间马杜洛几乎每天举行直播造势活动，并在台上随着电子乐跳舞，还用英文高喊「不要战争，要和平！」（No war, yes peace!），藉此分散压力。

从政前是公车司机的马杜洛经常被低估，但他成功消除国内抵抗势力，让反对派无法对他构成威胁。

在委内瑞拉，有街头壁画、歌曲与电影赞颂马杜洛，例如以他的形象为主角的动画「超级八字胡」（Super Moustache）。

在这部作品中，1位看似马杜洛的超级英雄与女伴「超级希莉塔」（Super Cilita）携手对抗帝国主义，而这位女主角正是以名为希莉亚的马杜洛妻为原型。

委内瑞拉以国防部长帕屈诺（Vladimir Padrino Lopez）为首的军方，则宣誓对马杜洛绝对效忠。

至于马杜洛的副手罗德里格斯，她在马杜洛被捕后，起初还表现不服、要求美方放人；但到了4日，她接下国家临时领导人一职，并呼吁与美国建立「平衡与互敬关系」。

加拿大约克大学（York University）政治科学教授罗沙雷斯（Antulio Rosales）分析指出，委内瑞拉最高领导阶层把政权续存视为绝对优先事项。

●罗德里格斯兄妹档

罗德里格斯担任委内瑞拉副总统时，掌管国家的经济与石油业；她的哥哥荷黑则担任国会议长。两人以煽动性言论着称，经常对「祖国的敌人」发表攻击性言词、讽刺或侮辱。

不过，台面下这对兄妹则是手腕高明的政治操盘手。荷黑是面对委内瑞拉反对派及美国的主要谈判代表，罗德里格斯则在不同的国际论坛代表马杜洛出席。

专家并认为，委内瑞拉政府的内部清洗是两人发动，例如握有大权的原石油部长艾尔艾萨米（Tareck El Aissami）在2023年被捕入狱，不久后他的职位便由罗德里格斯接下。

●令人畏惧的警察

「5人帮」最后1位则是令委内瑞拉人普遍畏惧的卡贝友。在马杜洛于2024年总统大选宣称成功连任后，民众示威抗议这个具争议性的结果；但卡贝友领导的内政部一共逮捕多达2400人左右，吓得反对派不再敢发声。

早在1992年，卡贝友便曾陪同查维斯发动未能成功的政变。2002年时任总统的查维兹短暂遭推翻2天，期间也是由卡贝友暂代职务几小时。如今他是执政党委内瑞拉联合社会党（PSUV）内仅次于马杜洛的第2号人物。

卡贝友被视为「查维斯主义」最激进派的代表人物，有些人认为他与罗德里格斯兄妹的务实路线不合，但双方都否认。 卡贝友和马杜洛同样遭到美国法院通缉，并悬赏2500万美元（约新台币7亿9000万元）要将他绳之以法。

马杜洛被美国捕获后，起初数小时卡贝友保持低调；等到4日罗德里格斯以代理总统身分主持首次内阁会议时，卡贝友才出现在她身旁。