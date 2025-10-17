高市早苗角逐下任日相 无意参拜靖国神社

（法新社东京17日电） 日本自民党总裁高市早苗有望成为下一任日相，她今天在备受争议的靖国神社自费供奉祭祀费，不过似乎无意在角逐首相期间亲自参拜。

位于日本东京都的靖国神社因为合祀二战的甲级战犯，备受争议，只要日本首相或内阁阁员前往参拜，就会引发中国与韩国强烈反弹。

日本政府高层过去曾参拜靖国神社，激怒了中国和韩国。2013年时任首相安倍晋三参拜靖国神社过后，就再也没有日相亲自参拜。

靖国神社秋季例行大祭今天开始，日相石破茂没亲自参拜靖国神社，而是供奉作为供品的盆栽，并附上写有「内阁总理大臣 石破茂」的木牌。

而高市10月4日成为自民党党魁，但她成为日本首位女首相的目标，因执政联盟上周解散而受阻。

自民党目前正在商谈组成新的执政联盟，这增加高市在首相指名选举胜出的可能性。日本朝野已经大致同意10月21日举行首相指名选举。

高市周边的人士透露，高市拟不参拜是有意避免引发外交问题，同时也考虑石破茂政府维持的良好日韩关系。中国对于高市的历史观也抱持警戒。

高市先前担任阁员时，会在8月15日二次大战结束日、春季例行大祭与秋季例行大祭参拜靖国神社。不过，她在就任自民党总裁过后的记者会提到此事时仅表示，「会适时且适当地判断」。。

高市若成为日本首相，将面对紧凑的国际会议。而美国总统川普（Donald Trump）也正在协调访问日本。