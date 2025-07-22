鲍尔去留传言升温 美财长：联准会要做的是内部检讨

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（法新社华盛顿21日电） 美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今天指责联邦准备理事会（Fed）「严重偏离使命」，他呼吁联准会对有关非货币政策的操作进行「全面内部检讨」。

贝森特在社群平台X发表长文，试图澄清他稍早接受CNBC采访时所言。当时他表示：「我们需要做的工作是审查整个联准会，看看其运作是否成功。」

最近几周美国总统川普多次批评联准会主席鲍尔（Jerome Powell）未采取降息行动，而贝森特在采访中被问到是否要将鲍尔解职时，作上述回答。

白宫曾表示，川普并未打算在鲍尔2026年5月任期结束前将他解职。将联准会主席解职，在法律上存在争议，会让联准会的独立性受到质疑。

法新社报导，然而川普和共和党人最近聚焦联准会耗资25亿美元翻新总部大楼计画一事，可能以此为由将鲍尔赶下台。

贝森特在X上贴文表示，联准会「独立行使职权，是美国经济持续成长和稳定的基础」。

他说，「然而，这种自主治理正受到威胁，因联准会的操作持续逾越其核心使命」，但贝森特没有具体说明是哪些政策领域。

贝森特呼吁对联准会超出预算的翻新计画进行审查，他说，他「对这项大规模翻新工程的法律依据一无所知，也没有任何意见」。（译者：纪锦玲）