黎巴嫩总理控伊朗革命卫队 指挥真主党攻击以色列

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（法新社贝鲁特22日电） 黎巴嫩总理萨莱姆（Nawaf Salam）今天表示，伊朗革命卫队目前正在指挥黎巴嫩的真主党（Hezbollah），对以色列采取军事行动，这让黎巴嫩无端卷入伊朗战火。

萨莱姆在接受Al Hadath新闻网访问时，再次谴责真主党向以色列发射火箭弹，而将黎巴嫩卷入中东战争中。

他说：「真主党宣称，对以色列的攻击是为报复伊朗前领袖哈米尼（Khamenei）遭美以轰炸而死，但这也代表黎巴嫩被无端卷入伊朗的战火中。」

萨莱姆谈到月初一架伊朗制无人机袭击赛普勒斯（Cyprus）一处英国基地时表示：「那正是伊朗革命卫队所为，他们一些成员目前就在黎巴嫩，不幸的是，他们在此地指挥真主党来对付以色列。」

他说：「这些革命卫队成员拿着伪造护照，非法入境黎巴嫩。」

本月稍早一架伊朗制无人机袭击位于赛普勒斯的英国基地，赛普勒斯当局指出，这架无人机很可能是由伊朗撑腰的黎巴嫩真主党所发射，并非直接从伊朗起飞。

萨莱姆指出，伊朗的伊斯兰革命卫队（IRGC）与真主党宣布联手对付以色列行动，这就是革命卫队在黎巴嫩指挥攻击的证据。

黎巴嫩政府本月决定，禁止伊朗革命卫队在境内的一切活动。

黎巴嫩也罕见宣布，禁止真主党从事任何军事行动，并要求真主党缴交武器，由国家统一管理。（编译：纪锦玲）