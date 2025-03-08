黎智英之子盼速会英相施凯尔 忧父情势「危急」

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（法新社伦敦7日电） 随着身陷囹圄的香港媒体大亨黎智英辩护程序告终，黎智英之子黎崇恩说，他感到情势「危急」，希望能立刻与英国首相施凯尔（Keir Starmer）会晤。

黎崇恩表示，为了让现年77岁的黎智英获释，现在需要新一波外交行动。支持民主的黎智英拥有英国公民身分，他自2020年12月以来被关在香港监狱。

黎智英的律师团曾抱怨他在狱中的环境，并表示对黎智英的健康情况愈来愈担忧。

黎崇恩在伦敦告诉法新社：「我不希望父亲死在狱中。…我迫切需要晋见首相。」

黎智英依香港特别行政区维护国家安全法被控勾结外国势力，本周结束长逾50天的自辩。香港国安法是2019年香港出现大规模挺民主示威后，中国为了压制异议而通过实施。

黎智英是现已停刊的「苹果日报」创办人，勾结外国势力罪最重可处终身监禁，此外他还面临「串谋发布煽动刊物」罪名指控。

黎崇恩在无国界记者组织（Reporters Without Borders，RSF）于伦敦举行的新闻简报会上说：「现在情况很危急。…我真的不知道父亲还能活多久。」

英国等西方国家政府和联合国（UN）人权专家都曾呼吁释放黎智英。英国政府发言人最新表示：「英国公民黎智英的案子是优先要务。我们持续要求香港当局停止出于政治动机的起诉，并立即释放黎智英。」

施凯尔去年与中国国家主席习近平会面时曾提及黎智英案，并表示争取他恢复自由是英国政府「优先事项」。但黎智英的法律团队如今在伦敦表示，有必要更紧急行动。

律师盖拉格（Caoilfhionn Gallagher）指出，诉讼程序拖沓加上黎智英的年纪、健康和狱中环境，可能导致「一名英国籍人士因为身为新闻人和支持民主价值，而命丧狱中。因此今日如此迫切需要实际上开始与政府坐下来谈」。

黎智英的律师团今天在香港结束法庭辩护，黎智英也在前一天完成自辩。目前排定7月28日进行结案陈词。