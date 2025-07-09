.欧洲大旱连3月 45%土地干涸

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（法新社巴黎8日电） 法新社分析今天公布的欧洲干旱观测站（European Drought Observatory）数据显示，今年3月中旬以来，欧洲及地中海盆地持续干旱，超过45%土地处于干涸状态。

这是2012年开始收集数据以来，此区如此广阔的区域首次遭遇连续3个月以上的干旱，加剧野火的风险。

今天夏季一开始，土耳其和希腊就发生一连串火灾，3月中旬以来，这两国各有72%和56%的土壤处于干燥状态。

希腊消防员5日表示，由于全国处于高温强风，他们正高度戒备。

欧洲联盟（EU）气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）的干旱观测站指标（Drought Observatory Indicator）运用卫星影像来测量3个参数：降水量、土壤湿度和植被状况，之后将调查结果分为3个干旱等级：观察、警告和警报，最后一个等级表示植被生长异常。

截至6月20日的欧洲干旱观测站（EDO）数据显示，这个地区干旱情形加剧，6月初以来，7%土壤处于警戒状态，是3月中旬的两倍。

东欧国家最为担忧，乌克兰和白俄罗斯今年的干旱创下历年同期最高纪录，分别有31%和25%土地处于警戒状态。

在欧洲西部，3月底以来，英国遭遇严重旱灾，超过70%土地干涸。官方气象部门表示，英格兰特别严重，经历了「一百多年来最干旱的春天」。

南欧方面，西班牙和葡萄牙基本上没有遇到令人担忧的干旱，6月11日至20日间，仅有4%和不到1%的土地处于干旱警戒状态。

这比往年同期的干旱警戒要低得多，2012年至2024年间，西班牙和葡萄牙平均分别有32%和27%土地土地处于干旱警戒。

但这两国在春季开始经历了强降雨，包括西班牙瓦伦西亚（Valencia）地区的致命洪灾。

法国上周末发生今年夏季的首场重大火灾，法国气象局（Meteo France）警告，「7月异常干燥的植被」可能「助长野火爆发」。