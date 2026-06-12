1994年以来再次本土世足会内赛 美国队誓言拚冠

afp_tickers

2 分钟

（法新社洛杉矶12日电） 美国队将于12日在世界杯足球赛首战对上球风刁钻的南美劲旅巴拉圭。身为本届世足共同主办国，美国队深知绝不能在睽违32年后再次于本土的世足会内赛首战翻车。

法新社报导，美国队总教练波切蒂诺（Mauricio Pochettino）表明，他的期望绝不仅止于在D组出线，直言「如果我们没能打进决赛、没能捧起大力神杯，何谈成功？」

本届美国队由当家球星普里希赫（Christian Pulisic）领军，阵中不乏天赋异禀的美国新星世代，因此更需在自家主场向球迷证明他们确有世界顶级强权的实力。

普里希赫强调，目前美国队阵容具备与任何球队抗衡的实力。他告诉法新社：「我们想成为这届赛事中不容忽视的强权，我们有3场高强度的分组赛机会，可以向世人展现美国队的真正实力。」

面对球风强悍且老练的巴拉圭，阿根廷籍的美军主帅波切蒂诺告诫球员，必须展现与对手同等的心理韧性与对抗性。

普里希赫呼应教头的说法，强调「我们很清楚这将是一场硬仗，绝不是只靠踢出好看的传控足球就能赢」。

美国队本届世足开幕战吸引政要关注，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）将亲临现场观战，总统川普也表态会出席赛事其他场次，但未透露具体行程。