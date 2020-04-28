2019年3月12日，瑞士资讯SWI swissinfo.ch庆祝其上线20周年。借此机会，我们与来自世界各地的记者、“记者无国界”组织以及许多同仁一起，共同回顾它作为瑞士独树一帜的网络先锋门户的感人历史。

瑞士资讯SWI swissinfo.ch 20年跌宕起伏的历史，它本身也有着独特的个性。与瑞士广播电视集团(SRG)相比，它不过是一个拥有近百名员工的小型媒体，但它的10个语言编辑部却承担着重大而复杂的任务，那就是以瑞士的视角报道世界最新动态，并向世界展示瑞士。

爱我们的人，终将理解瑞士，这是我们的愿景。作为拥有国际使命的瑞士媒体，我们将如何影响国外的人呢？这是我们要解决的主要问题，特别在这个周年庆典之际。

我们的用户增长很快， 2019年独立访客的数量从平均每月1’049’111上升到1’236’658，也就是说瑞士资讯从瑞士和瑞士广电集团(SRG)发出的独立讯息，在国外越来越多受欢迎。我们对包括新冠病毒的爆发等全球危机进行了深刻剖析，事实证明，不明朗的时局为假新闻和荒谬的理论提供了肥沃的土壤，恰在此时，来自瑞士的讯息和公共服务在国际上发挥了非常重要的作用。凭借我们的10种语言，我们的信息可以覆盖世界75%的人口。

谁还会用批判的角度向海外介绍瑞士

瑞士资讯的历史就是一部瑞士史，它的成长与瑞士的发展密不可分。从吕特立(Rütli)到圣哥达，从森帕赫(Sempach)战役到威廉泰尔的小巷(Die hohle Gasse)，从金融科技(Fintech)到新创公司，从嘉能可到雀巢，还有数字化民主和职业教育，瑞士资讯用瑞士的和非瑞士的多种语言，围绕瑞士题材展开了深入报道。

除此之外，谁还能用独立且批判的立场向国外阐明瑞士？

瑞士资讯的主要职责是用国际化的视角聚焦文化、社会事件和全球背景下的政治局势、试图在国际市场上立足的瑞士经济和足以震撼并改变世界的学术成就，还有瑞士固有的特色和价值观。

然而我们的使命并未局囿于此，在历史上曾发挥重要作用、如今更具有现实意义的是：瑞士资讯努力营造着自由的舆论环境，即便是在全球那些当地媒体难以独立报道的地方。在周年庆典上，我们要庆祝的不仅是媒体本身，还有20年独立且自由的媒体报道。在世界上，在冲突地区，在那些媒体自由受限的国家，满足人们对独立讯息的渴望正是瑞士资讯每天要面对的问题。世界局势、危机和冲突，以及国际事件和与瑞士有关的战略部署，这些都在2019年有力地推动着用户对瑞士资讯的使用。

为了让我们的国际视角更加敏锐，2019年总编室决定以《国际日内瓦》(Genf International)为主题进行重点报道，并制作了播客《在日内瓦》外部链接(Inside Geneva)。2019年伴随着联邦大选，瑞士国内的政治大事件在国外激起了强烈反响。作为许多海外瑞士人每天都要使用的媒体，瑞士资讯进行了认真且背景翔实的报道。





(swissinfo.ch)

高品质：以不变应万变

时代瞬息万变，特别在充满活力的媒体领域，总会有新的挑战出现。在技术上，我们对瑞士资讯的后台管理系统(CMS)进行了升级。这样的技术更新为计划在2020年推出10种语言的新网页奠定了基础。新页面将继续在内容和版式上深入贯彻和强化我们的编辑方针。改版工作的重心当然还是要满足海外用户的需求。

虽然面临着诸多发展和改变，但唯一永远不变的是：那就是拿出优质的内容，这依然是我们的重中之中。品质和独立性是我们首要考虑的。正因如此，总编室非常注重质量管理，并在不断改善。2019年瑞士资讯完善了编辑方针和记者的基本准则，并向记者们-本着透明的原则也面向用户-，提供了一本《指南》，其中特别就故事化的叙述方式，文章格式以及多媒体的运用作出了规定。



从4个方面出发并于2018年确立的编辑方针得到了持续地深化和细化。围绕《英语新闻平台》、《Beats》的报道主题，以及7种非瑞士官方语言编辑部的选题而展开的报道工作和媒体产品的制作都变得更加精良和完备。

最后，在特别值得纪念的这一年，当我们再次回顾瑞士资讯创办之初，也就是1935年它还是瑞士短波电台(瑞士国籍广播电台)的时候，我们要问一个问题：近80年过去了，我们的位置在哪里？



直至今日，我们依然是一个用10种语言展现瑞士的窗口，我们依然致力于自由、法制、平等、尊重和公正。我们用瑞士的视点展现全球的发展、地区间的冲突和种种热点。这是我们的使命之一。作为瑞士广电集团旗下的企业，我们在国际上因独立的姿态而赢得了诸多信任。我们能够对各类资讯进行中立的报道，这在当今世界是很宝贵的。



2020年，我们将继续活跃我们的社群，促进彼此的联系：推进意见的交换、思考和讨论，以便更好地理解瑞士。长期以来，瑞士一直是世界上最全球化的国家之一。作为拥有4个语言区、依靠“自愿结盟”而组成的联邦国家，我们非常善于在不同的诉求和文化之间寻求平衡、实现利益均衡，这是写在我们国家的基因里的。



亲爱的用户和全世界对我们感兴趣的朋友，我们向你们表示衷心的感谢，感谢你们每一天的信任和忠诚。

瑞士资讯管理层

Larissa M. Bieler、Maryline Cerf、Reto Gysi von Wartburg、Peter Zschaler以及Hubert Zumwald







(swissinfo.ch)

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