2024援助工作者遇害人数创新高 联合国谴责国际冷漠

afp_tickers

3 分钟

（法新社日内瓦19日电） 联合国今天表示，根据纪录，2024年共有383名援助工作者遇害，创下历史新高，这一数字以及缺乏问责无异是对国际社会冷眼旁观的「严厉控诉」，而今年伤亡人数同样令人担忧。

联合国在8月19日「世界人道主义日」（World Humanitarian Day）指出，2024年的数据较前一年上升31%，这主要是由加萨（Gaza）未止息的冲突所推升，当地有181名援助工作者遇害，在苏丹则有60名援助工作者丧生。2024年这些杀戮事件的最主要加害者是国家行为体。 联合国表示，多数罹难者为当地工作人员，他们在工作时或在家中遇袭丧命。另有308人受伤、125人遭绑架及45人被拘留。 联合国援助事务主管佛莱彻（Tom Fletcher）说：「针对人道工作者同仁的攻击，即便只是一次对一名人道工作者的攻击，就是对我们全体和我们所服务的对象进行攻击。如此规模的攻击却毫无问责，这是对国际社会不作为及冷漠的『严厉控诉』。作为人道组织，我们再次要求那些拥有权力与影响力的人们为人道行事，保护百姓和援助工作者，并追究加害者的责任。」 联合国重申，对援助工作者和援助行动的攻击违反国际人道法（International Humanitarian Law），并损害了支撑数百万身陷战争与灾难地区民众生存的生命线。 同时，世界卫生组织（World Health Organization）已证实，今年迄今已在16个地区发生逾800起针对医疗系统的攻击事件，造成逾1100名医疗人员及病患死亡，数百人受伤。

世卫说：「每次攻击都会造成深远的伤害，使整个社区在最需要的时候失去救命的医疗照护，危及医疗提供者，并削弱本已承受沉重压力的医疗体系。」