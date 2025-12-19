2025年全球10大事件 川普重返执政居首

afp_tickers

9 分钟

（法新社巴黎19日电） 从川普重新执政、加萨走廊停火、美国关税引发贸易争端到投资大举涌入人工智慧领域，以下为法新所列出足以定义2025年的全球10大事件。

●川普重返白宫

自美国共和党籍总统川普（Donald Trump）今年1月二度入主白宫以来，他持续锁定政敌，派国民兵（National Guard）进驻民主党执政城市，同时抨击媒体，并打击多元与包容计画。

他也展开大规模外交行动，但成果好坏参半。

民调显示，美国民众对经济议题的不满日益加深，尤其是在生活成本方面。

共和党在地方选举失利，则让该党在明年秋天期中选举面临挑战。

●加萨走廊停火

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）两年前对以色列领土发动空前突袭，导致加萨走廊（Gaza Strip）爆发毁灭性战争后，以哈双方在美国施压下达成停火协议。

以哈在停火协议下互换人质及囚犯，更多人道援助物资也获准进入加萨走廊，但联合国跟人道救援团体警告，这仍远不及当地所需。

以色列表示，待哈玛斯移交最后一具人质遗体后才会展开第2阶段停火谈判，该阶段旨在促成加萨走廊去军事化。

与此同时，加萨走廊仍持续上演暴力冲突，以哈双边均指控对方有违反停火行为。

●俄乌和平谈判尚无成果

川普重返白宫后，持续尝试终结2022年俄罗斯全面侵略乌克兰所引发的战争。

川普对乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）的态度一再反覆，基辅方面担忧，最终可能被迫接受有利莫斯科的协议。

今年2月，川普在白宫与来访的泽伦斯基爆发口角，8月在阿拉斯加和普丁举行峰会，但会议提早结束，华府指控俄方并非真心希望战事告终。

国际社会近期展开一系列外交磋商，希望以美方11月提出的俄乌和平计画草案为基础，修订部分内容后提出更符合乌克兰利益的方案。乌国及其欧洲盟邦认为，草案最初版本过于偏袒俄罗斯。

●全球贸易战

川普对进口商品以及被视为具战略价值的整个产业加徵关税，例如钢铁、铝材和铜，引发撼动全球经济的贸易争端。

随着被加徵关税的国家考虑或已实施报复措施，经过艰难磋商，多方已和美国达成贸易协议，其中包含欧盟跟中国。

由于面临降低美国民众生活成本的压力，川普11月中旬宣布对进口咖啡及牛肉等部分食品撤销关税。

●新教宗良十四世

在前阿根廷籍教宗方济各（Pope Francis）逝世后，普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）5月8日成为首位美国籍教宗，名号为「良十四世」（Pope Leo XIV）。

这位生于芝加哥的神职人员曾在秘鲁传教近20年，最后甚至获得秘鲁国籍。

现年70岁的良十四世延续方济各理念，把重心放在关切贫苦民众、移民和环境议题。

他也表明，至少短期内不会授予女性执事职位，也不会承认同志婚姻，藉此安抚保守派人士。

●Z世代起义

30岁以下年轻世代在亚洲、非洲及拉丁美洲各地引领群众运动，要求改善生活条件、反对社群媒体审查和腐败菁英。

他们获得的成果各异。在摩洛哥，政府承诺社会改革，但2000多名示威者现在面临起诉。

尼泊尔毛派总理奥利（K.P. Sharma Oli）、马达加斯加总统拉乔利纳（Andry Rajoelina）则双双被迫下台。

坦尚尼亚总统大选期间与之后均爆发抗议活动，青年表现突出，但示威遭到严厉镇压。

●人工智慧热潮

科技巨擘与投资者不断挹注资金加速人工智慧（AI）产业发展，资讯科技业调查及谘询公司顾能（Gartner）指出，2025年AI相关支出预计约达1.5兆美元，明年则上看2兆美元。

在AI热潮推动下，AI晶片大厂辉达（NVIDIA）市值一度冲破5兆美元大关，但市场对AI泡沫化的疑虑也开始浮现。

AI也引发其他担忧，例如AI被控助长错误讯息传播、版权诉讼暴增，许多企业也以采用AI取代劳力为由大量裁员。

●法国罗浮宫惊天窃案

身穿施工背心的窃贼10月19日利用附伸缩梯的篮式升降机，闯入巴黎罗浮宫博物馆（Louvre Museum）。

他们带着价值8800万欧元的珠宝骑机车逃逸，但在途中遗落一顶镶钻王冠。

4名涉案男子已被起诉收押，但失窃珍宝目前仍未寻回。

●美国空袭激怒委内瑞拉

华府自8月来在拉丁美洲外海部署大批军力，根据官方说法，这是为了打击将毒品运至美国的走私活动。

自9月以来，美军空袭疑似运毒船只造成约100人身亡，但华府未提出关于运毒的明确证据。

美方行动引起拉美数国强烈反弹，尤其是委内瑞拉，委国当局认为美国欲藉机推翻总统马杜洛（Nicolas Maduro），并夺取委国石油资源。

美国当局则指控马杜洛领导毒枭集团，并悬赏5000万美元缉捕马杜洛。

●破纪录极端天候

越南、斯里兰卡和印尼遭遇致命洪灾之际，加勒比海地区跟菲律宾也受强烈暴风雨重创。

科学家指出，由于人类活动加剧气候变迁，极端天候事件变得更频繁、更致命也更具破坏性。

加勒比海有史以来最强飓风之一美莉莎（Melissa）横扫牙买加，并导致海地跟古巴多处淹水。

在东南亚，菲律宾在短短两个月内先后遭桦加沙（Ragasa）、海鸥（Kalmaegi）和凤凰台风侵袭，越南也因暴风雨、洪灾与山崩受到严重破坏。

今年年底，东南亚及南亚地区又遭热带风暴与季风豪雨席卷，重创印尼西北部苏门答腊（Sumatra Island）大片地区，斯里兰卡也有数以千计民众流离失所。

此外，欧洲的高温及野火灾情加剧，今年夏季的火灾面积创下新高纪录，法国地中海沿岸也经历50年来最严重大火。