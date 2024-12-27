2025年这五件事值得关注

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（法新社巴黎27日电） 从美国总统当选人川普2度入主白宫，到赛事多到爆表的足球热潮、绿洲合唱团和防弹少年团分别合体回归等，法新社列出2025年值得关注5件事如下：

● 川普2.0

川普在美国总统大选狂胜对手贺锦丽（Kamala Harris）11周后，将于明年1月20日就职，成为美国第47位总统。

他早已誓言让美国再次伟大、退出多边主义，并以强权政治为依归。

● 气候变迁

明年可能是温室气体排放量在全球各地停止稳定上升的一年吗？

研究人员指出，迹象显示，占全球排放量30%的最大污染国中国今年化石燃料的二氧化碳排放量预计只会略微上升。

全球碳计画（Global Carbon Project）的皮特斯（Glen Peters）指出，全球燃烧煤炭、石油和天然气排放的二氧化碳总量可能于未来几年内攀上高峰。

● 足球狂热

由于明年赛事多到爆表，足球热头过度、球员被榨干的问题恐怕显而易见。

扩大规模、有32支俱乐部球队参赛的「世界球会杯」（Club World Cup）明年夏天登场，那段时间本来通常是球员从国家联赛中恢复的时候。

而且那还是在众所期待的欧洲冠军联赛（Champions League）以全新形式展开而特别忙碌的赛季之后。

● 印度教大壶节

地球上规模最大朝圣集会、印度教「大壶节」（Kumbh Mela）明年1月13日到2月下旬登场，预计将有4亿人参加在印度圣河岸边举行的盛大活动。

「大壶节」每3年在4个圣地间轮流举行，这一次将是时隔12年重回恒河（Ganges River）、亚穆纳河（Yamuna River）和印度教神秘的萨拉斯瓦地河（Saraswati River）汇流处登场，被认为特别神圣。

● 绿洲合唱团和防弹少年团分别合体回归

英国传奇摇滚乐团绿洲合唱团（Oasis）和韩国知名偶像团体防弹少年团（BTS）的成员明年都将合体回归，让粉丝格外乐开怀。两个团体因不同原因而离开舞台。