3月PMI指数连两月回升 陆制造业增速达一年新高

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（法新社北京31日电） 官方数据今天显示，中国制造业活动在3月份的成长速度达一年来新高，为全球第二大经济体中国寻求摆脱长期低迷之际提供一个罕见的亮点。

中国有关当局近期多管齐下提振经济信心，既要化解长期的房地产危机，又要应对中美贸易摩擦的新压力。

中国国家统计局发布生产力关键指标的制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数，分别为50.5%、50.8%和51.4%，比上月上升0.3、0.4和0.3个百分点。三大指数均在扩张区间继续上行，我国经济总体保持扩张。

PMI的数值通常在50以上表示制造业经济活动扩张，而在50以下表示制造业经济活动收缩。指标有助分析制造业景气。

数据显示3月PMI来到12个月新高。

从分类指数来看，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，显示制造业企业生产活动加快、市场需求继续改善；原材料库存指数和从业人员指数则低于临界点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，农历春节后工人陆续返工及企业生产经营活动加速，推动制造业增长，受制造业产需回升等因素带动，企业采购意愿较强，新订单指数为51.8%，连续2个月保持扩张。

3月非制造业商务活动指数为50.8%，比上月上升0.4个百分点，非制造业扩张步伐有所加快，包括服务业景气水平回升，服务业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.3个百分点，服务业市场活跃度总体有所提升。

从行业看，部分行业企业生产经营活动加快，水上运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间。

另受气候转暖，各地建设项目加快推进等因素影响，建筑业商务活动指数继续回升，为53.4%，比上月上升0.7个百分点。建筑业企业对近期市场发展信心有所增强。

3月份综合PMI产出指数为51.4%，比上月上升0.3个百分点，表明中国企业生产经营活跃度有所增强。