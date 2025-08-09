The Swiss voice in the world since 1935

4太空人启程返地球　结束5个月国际太空站任务

（法新社华盛顿8日电） 在国际太空站（ISS）停留近5个月后，一个4名太空人组成的国际团队搭乘美国太空探索科技公司（SpaceX）的乘龙号（Crew Dragon）太空船，今天展开返回地球的旅程。

美国籍的麦克林（Anne McClain）和艾耶斯（Nichole Ayers）、日本籍的大西卓哉和俄罗斯籍的培斯科夫（Kirill Peskov）搭乘乘龙号预计耗时17个多小时飞行，于格林威治标准时间明天下午3时33分（台湾时间9日晚间11时33分）在美国加州外海溅落。

他们执行的是美国国家航空暨太空总署（NASA）的商业载人计画（Commercial Crew Program）第10次国际太空站人员轮换任务。这项计画是利用与民间产业合作来接续太空梭时代而诞生。

乘龙号已于格林威治标准时间今晚10时15分脱离国际太空站。待其重返地球大气层时，原本的极高速飞行将放慢下来，之后速度会再因打开巨大降落伞而放慢，使其着陆时力道更小。

当太空舱溅落后，将由SpaceX的回收船用起重机吊上甲板。完成这些步骤之后，4位太空人才能够走出舱口，吸到几个月来第一口地球上的空气。

