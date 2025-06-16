4持枪男子闯办公室 墨西哥南部市长遭枪杀

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（法新社墨西哥瓦哈卡16日电） 墨西哥警方表示，4名持枪男子今天闯入南部一位市长的办公室，开枪击毙她与她的另一名职员，这是墨西哥最近一起针对地方政治官员的致命攻击事件。

警方表示，这些男子骑着机车抵达瓦哈卡州（Oaxaca）圣马特奥皮尼亚斯（San Mateo Pinas）的市镇厅。

在威胁看守市政厅的警察后，他们闯入市长莉莉亚．贾西亚（Lilia Garcia）的办公室，开枪击毙她与另一名官员艾里．贾西亚（Eli Garcia）。

有关当局说，有两名市政警察也在这场攻击中受伤。

瓦哈卡州州长贾拉（Salomon Jara）在社群媒体上写道：「绝对不能让这种行为逍遥法外。」

瓦哈卡州检察官办公室表示，正在调查这起攻击案，军方与联邦探员也部署到此区。

近年来，墨西哥有数十名地方官员遭组织犯罪集团锁定为目标，尤其是在有势力庞大的贩毒集团活动的地区。

这些暴力事件最近扩散到首都墨西哥市。一个月前，两名与市长布鲁加达（Clara Brugada）关系密切的幕僚在光天化日下遭到杀害。

自2006年来，墨西哥已有约48万人死于犯罪暴力，其中大多数与贩毒有关，另有超过12万人失踪。