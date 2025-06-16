The Swiss voice in the world since 1935
登录

4持枪男子闯办公室 墨西哥南部市长遭枪杀

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社墨西哥瓦哈卡16日电） 墨西哥警方表示，4名持枪男子今天闯入南部一位市长的办公室，开枪击毙她与她的另一名职员，这是墨西哥最近一起针对地方政治官员的致命攻击事件。

警方表示，这些男子骑着机车抵达瓦哈卡州（Oaxaca）圣马特奥皮尼亚斯（San Mateo Pinas）的市镇厅。

在威胁看守市政厅的警察后，他们闯入市长莉莉亚．贾西亚（Lilia Garcia）的办公室，开枪击毙她与另一名官员艾里．贾西亚（Eli Garcia）。

有关当局说，有两名市政警察也在这场攻击中受伤。

瓦哈卡州州长贾拉（Salomon Jara）在社群媒体上写道：「绝对不能让这种行为逍遥法外。」

瓦哈卡州检察官办公室表示，正在调查这起攻击案，军方与联邦探员也部署到此区。

近年来，墨西哥有数十名地方官员遭组织犯罪集团锁定为目标，尤其是在有势力庞大的贩毒集团活动的地区。

这些暴力事件最近扩散到首都墨西哥市。一个月前，两名与市长布鲁加达（Clara Brugada）关系密切的幕僚在光天化日下遭到杀害。

自2006年来，墨西哥已有约48万人死于犯罪暴力，其中大多数与贩毒有关，另有超过12万人失踪。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
34
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
13
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团