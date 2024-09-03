6名以色列人质加萨遭杀害 尼坦雅胡面临国内外施压

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（法新社耶路撒冷2日电） 遭哈玛斯俘虏的6名以色列人质被人发现陈尸加萨地道后，引发以色列大规模抗议，美国总统拜登也批以国总理尼坦雅胡做得不够，内外交迫下，尼坦雅胡今天发表谈话请求原谅。

6具遗体是日前在加萨走廊拉法市（Rafah）一条地道被人发现的，是巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日在以色列南部发动杀戮行动时掳走的其中一部分人质。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在电视记者会上表示，他寻求国人原谅他未能拯救这6名人质。

他说：「我请大家原谅我无法将他们活着带回来。」他说：「我们只差一步，却没有成功。哈玛斯将为此付出惨重代价。」

他说：「这些凶手处决我们其中6名人质，朝他们后脑杓开枪。」他并拒绝接受以色列应在加萨停火会谈上做出「让步」的构想。

数千名抗议人士今天连续第2天走上特拉维夫（Tel Aviv）举行示威活动向政府怒吼，尼坦雅胡除了因无法拯救人质而寻求宽恕，也呼吁团结。

尼坦雅胡同时坚称，以色列必须持续保有加萨与埃及边界「费城走廊」（Philadelphi corridor）的控制权。这正是加萨停火谈判陷僵的一大症结点。

他呼吁国际社会对哈玛斯加强施压，终结这场战争。

尼坦雅胡说：「我们都说好，但他们一直说不，他们还谋杀这些人，现在我们必须对哈玛斯施加最大压力。哈玛斯必须做出让步。」

另一方面，哈玛斯武装支翼「艾兹丁．卡萨姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）发言人乌贝达（Abu Obeida）说，如果以色列持续对加萨施压军事压力，剩余人质将「躺在棺材里」被送回去。

声明指出，已对看守俘虏的武装分子提供「最新指示」，列出面对以色列军方逼近的因应作为。

而在美国华府，白宫发布声明表示，总统拜登对6名人质遭杀害感到「悲痛与愤怒」。

副总统、代表民主党在今年11月争夺白宫宝座的贺锦丽（Kamala Harris）则说，「哈玛斯领袖将须付出代价」，又说「停火与人质协议早就该达成了」。

美国、埃及和卡达三方代表正在想办法敲定加萨休战协议，并且为了促成剩余以色列人质获释，把关押在以色列监狱的巴勒斯坦囚犯当作交换条件。

拜登今天会见美方代表前表示，斡旋人员「几近」达成能提交给以色列与哈玛斯的最终提案。