64名韩人涉网路诈骗 自柬埔寨押解返国遭逮捕

afp_tickers

3 分钟

（法新社首尔18日电） 韩国一名警官告诉法新社，因涉嫌参与网路诈骗而在柬埔寨被拘留的64名韩国人今天返国，且已遭到逮捕。

韩国15日派遣一个小组前往柬埔寨，商讨涉及数十名韩国国民遭绑架的假工作与诈骗中心案件。

这名警官表示：「总计64名国民刚搭乘包机抵达仁川国际机场。」

首尔当局先前曾表示，约有60名韩国人因涉嫌犯罪遭柬埔寨当局拘留，并矢言将他们带回国。

这名警官指出，这些人在登机后不久，就在包机上遭到逮捕。

根据韩国法律，本国航空公司的飞机被视为韩国领土，执法部门因此得以执行逮捕令。

这名警官说，64人一抵达仁川机场即以刑事嫌疑人身分被全数拘留，并将移送到对他们各自案件有管辖权的警察局。

首尔的国家安保室室长魏圣洛（Wi Sung-lac）先前表示，这批遭到拘留的韩国人中，既有「自愿参与」诈骗行动的人，也有「非自愿者」。

柬埔寨内政部发言人索卡（Touch Sokhak）昨天告诉法新社，这次的遣返协议是「两国在打击诈骗方面良好合作的成果」。

首尔当局曾表示，据估计，在柬埔寨从事诈骗活动的总计约20万人中，约有1000名为韩国人。

专家指出，这个规模数十亿美元的非法产业近年来在柬埔寨大幅扩张，有成千上万人从事网路诈骗，其中有些人是自愿的，也有些人是遭到经营诈骗网络的组织犯罪集团所胁迫。

人权组织国际特赦组织（Amnesty International）表示，柬埔寨诈骗园区内正「大规模」发生侵害人权情事。

据国际特赦组织说法，柬埔寨境内至少有53个诈骗园区，由犯罪集团在其中进行人口贩运、强迫劳动、酷刑、剥夺自由和奴役。