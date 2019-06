(法新社华盛顿8日电) 拍卖公司表示,比利时经典漫画「丁丁历险记」的作者替故事首次出刊封面画的原稿,今天在美国达拉斯以112万美元(约新台币3512万元)拍出,卖家和买家身分皆未公布。

笔名「艾尔吉」(Herge)的比利时漫画家芮米(Georges Remi)在这幅画中,画出勇气十足的年轻记者丁丁(Tintin)坐在一个树桩上,替他的飞机雕刻临时螺旋桨,因原有螺旋桨在飞机于苏联某处猛烈降落时损坏。画中丁丁的忠实狗伴米路(Milou)从头到脚绑着绷带,坐在一旁观看。

广受欢迎的丁丁历险记漫画书至今已被翻译成超过70种语言。但在1929年时,22岁的艾尔吉还只在比利时「20世纪报」(Le Vingtieme Siecle)的儿童副刊「小20世纪」(Le Petit Vingtieme)连载丁丁的故事。

丁丁漫画连载后如此受欢迎,「小20世纪」很快将每期连载页数由原本的8页倍增至16页。到了1930年2月13日,丁丁首次登上这份副刊的封面。

短短几个月后,首册丁丁历险记漫画书「丁丁在苏联」(Tintin in the Land of the Soviets)出版。随后又出版23册丁丁历险记,至今累积全球销量超过2亿本。

丁丁历险记的专家戈当(Philippe Goddin)在传统拍卖公司(Heritage Auctions)的目录中写道,旧的丁丁历险记封面画目前大多在比利时新鲁汶(Louvain-la-Neuve)的艾尔吉博物馆展示。

今天拍出的封面画由墨汁和不透明水彩所绘,并有艾尔吉签名。传统拍卖公司一名发言人告诉法新社,这幅画在布鲁塞尔出现,不仅是「少数私人收藏附有艾尔吉签名的(丁丁历险记)封面画」,也是最早的一幅。

其他丁丁历险记相关画作过去也在拍卖会上拍出高价,部分作品超越150万美元(约新台币4704万元)。

