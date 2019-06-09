（法新社华盛顿8日电） 拍卖公司表示，比利时经典漫画「丁丁历险记」的作者替故事首次出刊封面画的原稿，今天在美国达拉斯以112万美元（约新台币3512万元）拍出，卖家和买家身分皆未公布。

笔名「艾尔吉」（Herge）的比利时漫画家芮米（Georges Remi）在这幅画中，画出勇气十足的年轻记者丁丁（Tintin）坐在一个树桩上，替他的飞机雕刻临时螺旋桨，因原有螺旋桨在飞机于苏联某处猛烈降落时损坏。画中丁丁的忠实狗伴米路（Milou）从头到脚绑着绷带，坐在一旁观看。

广受欢迎的丁丁历险记漫画书至今已被翻译成超过70种语言。但在1929年时，22岁的艾尔吉还只在比利时「20世纪报」（Le Vingtieme Siecle）的儿童副刊「小20世纪」（Le Petit Vingtieme）连载丁丁的故事。

丁丁漫画连载后如此受欢迎，「小20世纪」很快将每期连载页数由原本的8页倍增至16页。到了1930年2月13日，丁丁首次登上这份副刊的封面。

短短几个月后，首册丁丁历险记漫画书「丁丁在苏联」（Tintin in the Land of the Soviets）出版。随后又出版23册丁丁历险记，至今累积全球销量超过2亿本。

丁丁历险记的专家戈当（Philippe Goddin）在传统拍卖公司（Heritage Auctions）的目录中写道，旧的丁丁历险记封面画目前大多在比利时新鲁汶（Louvain-la-Neuve）的艾尔吉博物馆展示。

今天拍出的封面画由墨汁和不透明水彩所绘，并有艾尔吉签名。传统拍卖公司一名发言人告诉法新社，这幅画在布鲁塞尔出现，不仅是「少数私人收藏附有艾尔吉签名的（丁丁历险记）封面画」，也是最早的一幅。

其他丁丁历险记相关画作过去也在拍卖会上拍出高价，部分作品超越150万美元（约新台币4704万元）。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram