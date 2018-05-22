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此内容发布于2018年5月23日 上午1:20 最后更新 - 2018年5月23日 -01:20

（法新社巴黎23日综合外电报导）南韩最高法院明天将考虑废除「反堕胎法」，爱尔兰25日也将就松绑堕胎制度进行公投，使堕胎成了本周热议的焦点。全球约有20国禁止堕胎，还有许多国家实施严格限制堕胎法规。

法新社报导，在南韩，只有在遭强暴或乱伦怀孕及母体生命受威胁的情况下才能堕胎，爱尔兰更只有在母体生命面临实质和重大危险时，才允许妇女堕胎。

以下是法新社整理出全球堕胎法规最严苛的国家：

●完全禁止堕胎

主要信奉天主教的马尔他是唯一一个完全禁止堕胎的欧盟（EU）国家，一旦违法，将被判处18个月至3年徒刑。

安道尔侯国、梵蒂冈和圣马利诺等不属于欧盟的欧洲国家也禁止堕胎。

其他完全禁止堕胎的国家还有刚果共和国、刚果民主共和国、多明尼加、埃及、萨尔瓦多、加彭、几内亚比索共和国、海地、宏都拉斯、寮国、马达加斯加、茅利塔尼亚、尼加拉瓜、菲律宾、帛琉、塞内加尔和苏利南。

在萨尔瓦多，妇女恐因终止妊娠面临长达30年徒刑。

●严格限制堕胎

许多国家允许妇女在母体生命受威胁的情况下堕胎，包括阿富汗、孟加拉、瓜地马拉、伊拉克、象牙海岸、黎巴嫩、缅甸、阿曼王国、巴拉圭、索马利亚、南苏丹、叙利亚、乌干达、委内瑞拉、约旦河西岸／加萨和叶门。

智利去年9月终止实行数十年的严格堕胎禁令，时任总统巴舍莱（Michelle Bachelet）签署堕胎除罪化法案，同意在某些情况下允许妇女堕胎，包括涉及健康问题等。

巴西国会正在考虑一项禁止妇女堕胎的法案，即便遭强暴怀孕或生命受威胁也不得堕胎。

不同于联合王国其他地区，北爱尔兰仍将堕胎视为非法，除非母体性命受威胁。英国政府2017年6月说，将为从北爱尔兰前来英格兰寻求堕胎的妇女筹措资金。

在欧盟成员国波兰，国会可能通过一项法案，只有在遭强暴或乱伦怀孕的情况下才能堕胎。

美国1973年让堕胎全面合法化，但自川普担任总统以来，若干共和党人寻求对堕胎设限，使堕胎全面合法化面临挑战。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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