（法新社北京6日电） 中国与北韩建交70周年，中共总书记习近平今天在致北韩的贺电中以「你」和「委员长同志」称呼北韩领导人金正恩。习近平并称，发展好两国关系，始终是中共和中国政府坚定不移的方针。

习近平说，70年来，在两党两国历代领导人关怀和双方共同努力下，两国传统友谊经受住了国际风云变幻和时代变迁的考验，不断发展，历久弥坚，深入人心。

习近平强调，中朝传统友谊是两党、两国、两国人民共同的宝贵财富。维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针。「我高度重视中朝关系发展，珍视同委员长同志的互信和友谊。」

根据新华社，金正恩表示，70年来，朝中两党、两国人民在维护和发展社会主义事业的征程中始终「同生死、共患难，历经岁月洗礼，书写了伟大的朝中友谊历史」。

他表示，当前，朝中关系步入继往开来、承前启后的重要关键时期。坚决继承朝中友谊这一优秀传统，实现两国友好合作关系的全面复兴，是我和朝鲜党、政府坚定不移的立场。

金正恩指出，「我愿同总书记同志紧密携手，按照朝中两国人民的共同愿望，巩固和发展令世界羡慕的朝中友谊，用友好和团结的力量坚定维护社会主义事业，坚定维护朝鲜半岛和世界的和平与稳定。」

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