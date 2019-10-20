此内容发布于2019年10月21日 上午12:50

（法新社雪梨21日电） 澳洲雪梨智库警告，中国在太平洋大肆洒钱，如果放任不理，恐「明显威胁」区域稳定，但若说这是「债务陷阱外交」（debt-trap diplomacy），不免有点言过其实。

具影响力的罗伊国际政策研究院（Lowy Institute）今天公布研究警告，弱势的太平洋国家向中国举债太多，恐让北京予取予求。

中国屡屡被控藉由提供丰厚但不合用的贷款来获取影响力，或取得具战略重要性的资产，例如港口、机场或电力提供商等等。

虽然罗伊国际政策研究院认为，指控中国在太平洋进行「债务陷阱外交」的说法言过其实，但这种外交并非正面趋势，还导致巴布亚纽几内亚与万那杜等国暴露于危险之中。

2011至2018年间，中国对这个区域承诺贷款的金额高达60亿美元，约是区域国内生产毛额（GDP）的21%，其中大部分、也就是多达41亿美元，预定拨给巴布亚纽几内亚。

虽然目前拨款金额不到10亿美元，但中国仍是对东加、萨摩亚与万那杜最大的单一债权国。

「中国贷款规模来到这样，保护借款国债务永续性的强有力机构机制又付之阙如，若行事一如往常，会构成明显威胁。」

南太平洋近年已成中国、美国与澳洲竞逐影响力之地，地处重要航道的岛屿国家富含渔产资源，也有潜力作为顶尖军队的基地，让他们在国境之外投射实力。

北京藉着连串高调访问提高此区参与，而「一带一路」计画，则是他们无条件贷款的工具。

索罗门群岛和吉里巴斯共和国最近不敌中国长期示好，宣布不再承认台湾，改和中国建交。

目前有6个太平洋政府向北京贷款，包括库克群岛、斐济、巴布亚纽几内亚、萨摩亚、东加和万那杜。

罗伊国际政策研究院表示，中国许多贷款年息仅2%，但若贷款要永续，中国就得采行正式的贷款规定，因为若是地震、飓风和海啸等天灾来袭，各国还款能力可能立刻就会受到影响。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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