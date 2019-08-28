此内容发布于2019年8月28日 上午6:05

（法新社雪梨28日电） 澳洲政府今天采取行动对抗外国势力干预大学事务，并成立专案小组协助保护敏感内容研究、网路安全防御和言论自由。

随着各界对中国影响力渗入澳洲大学校园的疑虑升高，澳洲教育部长特汉（Dan Tehan）宣布，各大学校将与情报单位等政府官员进行更密集的磋商。

这个专案小组将聚焦在加强网路安全防御、保护敏感的智慧财产权，并确保与外国人士或机构的合作，不会伤害澳洲的国家利益。

特汉指出，大学拥有「进行研究和合作的自由，以拓展知识并带来提升生活的创新」，但他强调「国家利益」和大学自由之间必须取得平衡。

然而澳洲发生一连串骇客攻击、争议性捐款、跟北京当局有关的校园恫吓事件后，这样的平衡备受各界质疑。

澳洲国立大学（Australian National University）去年底遭到大规模网路入侵，骇客取得过去19年间的教职员和学生敏感个资。

澳洲各大学院校收取北京当局挹注的数千万美元成立「孔子学院」（Confucius Institutes），但孔子学院会避开有损中国共产党的议题。各大学院校也不愿听从各界呼吁，拒绝依照新的反外国干预法帮孔子学院办理登记。（译者：陈昱婷/核稿：陈彦钧）

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