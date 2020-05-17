此内容发布于2020年5月17日 上午7:05

（法新社以色列赫兹利亚17日电） 中国驻以色列大使杜伟今天被人发现死于特拉维夫市（Tel Aviv）郊外的官邸。以色列媒体引述紧急医护机构报导，死因似乎是心脏问题。

以色列警方发言人罗森费德（Micky Rosenfeld）告诉法新社，57岁的杜伟陈尸在特拉维夫北方的赫兹利亚市（Herzliya）官邸，警方还在调查中。

杜伟今年2月中抵达以色列履新，妻儿不在以色列境内。

中国外交部表示，只有掌握牢靠资讯时才会评论。

法新社记者指出，官邸内可看到以色列员警和鉴识小组。这座宅邸外有矮墙，花园枝叶扶疏，替宅院提供遮荫。

根据杜伟在大使馆网页上的经历，他曾担任中国驻乌克兰大使。

以色列「国土报」（Haaretz）报导，初步消息显示员工在床上发现杜伟的遗体，现场无暴力致死迹象。

国土报并引述以色列紧急医疗救护组织红色大卫之星（Magen David Adom）指出，杜伟的死因似是心脏问题。但红色大卫之星发言人不提供任何正式资讯。

根据以色列媒体5月一次采访，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，杜伟在抵达以色列时，曾接受居家隔离检疫14天。

流通量最高的希伯来文报纸「今日以色列报」（Yisrael Hayom）4月2日曾刊登杜伟的评论，主题为「团结是治疗病毒的良药」。

以色列是美国的坚实盟友。中国与以色列在高科技等领域加强合作，已导致华府敦促以色列对中国投资其战略产业设限。

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