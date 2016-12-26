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此内容发布于2016年12月26日 上午9:50 最后更新 - 2016年12月26日 -09:50

（法新社北京26日电） 中国大陆今天表示，将重启中断6年的大陆地区天主教代表会议。在双方断交60多年后，大陆似乎藉此向梵蒂冈表达善意。

大陆约1200万天主教徒分成由中共当局指派神职人员的官方教会，以及向梵蒂冈宣誓效忠的非官方教会。

随着大陆天主教徒人数日渐增加，北京当局与梵蒂冈的关系近年来虽有改善，但双方在主教任命上仍存有分歧。

大陆外交部今天在例行记者会中表示，在中断了6年之后，「第9届中国天主教全国代表大会」将从明天起至29日在北京举行。

由于效忠罗马教廷的非官方教会据报被迫参加先前的会议，梵蒂冈对此曾予以谴责。

不过，根据熟悉大陆宗教事务的天主教网站，教廷这次则默许包括主教在内的所谓的「地下教会」成员，出席这项闭门会议。

外交部发言人华春莹告诉记者：「相信这次会议的召开将进一步促进天主教适应和融入中国文化与社会。」她还说：「我们对改善中梵关系始终抱有诚意。」

她说：「我们愿与梵方共同努力，相向而行，推动双方建设性对话和关系改善不断取得新进展。」

中国大陆自1951年与梵蒂冈断交。

教宗方济各（Pope Francis）自2013年成为教宗以来，在与大陆天主教徒恢复联系的愿望下，一直试图与北京当局改善关系。

大陆与梵蒂冈官员今年1月以来至少碰面了4次，试着解决主教任命这项双方争议核心的微妙问题。（译者：中央社周慧盈）

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