此内容发布于2019年6月3日 下午8:05

（法新社华盛顿3日电） 中国教育部发布留学预警，指部分赴美留学人员出现签证问题。华府今天表示，美国仍欢迎中国籍留学人员「合法」进修，但坦言签证审查趋严。

在美中贸易战升高之际，中国教育部在这项预警中提到，「一段时间以来」，中方部分赴美留学人员的签证「受到限制」，出现「周期延长、有效期缩短、拒签率上升」的情况，建议赴美留学前应「加强风险评估」。

中国留学生人数减，美国恐蒙受损失。目前为止，中国是美国学校最大国际学生来源。去年有36万中国留学生在美就学，其中很多人缴付全额学费。

美国国务院表示，鉴于留学生在美就学期间遭情报单位吸收的案例增加，美国开始加强签证审查。

国务院发言人说：「与此同时，我们仍致力提供合法旅行者最高品质的服务，这些人占我们签证申请大宗，因此他们的签证申请可以收到快速、完整和明确的审核结果。」

这名发言人表示：「我们欢迎中国学生和学者来美进行合法学术活动。」她还说，大部分申请人获得5年签证。

中国教育部国际合作与交流司副司长徐永吉表示，美方驳回签证申请的行为伤害中国学生的「尊严」，使中美教育交流合作遭遇寒流。

徐永吉告诉中国中央电视台，今年1月至3月，超过1350人申请美国学生签证，但有182人因签证问题「未能成行」，占全部比例达13.5%。

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