此内容发布于2020年4月1日 上午3:05

（法新社罗马31日电） 义大利医师与医师工会今天警告，政府让2019冠状病毒疾病采检阳性的病患出院，再将他们转介照护中心，简直就是帮「生物炸弹」装填炸药。

在2万8000多人住院、其中4000多人住加护病房的情况下，病床需要尽快释出，那些无法在家隔离恢复健康者，都将被转介至照护中心或徵用旅馆。

病毒已随着这场「沉默的大屠杀」渗透义大利各地的无障碍生活设施，照护中心住客莫不人心惶惶，担心不敌病魔。

尽管无法掌握确切数据，但专家表示，单是在重灾区贝加莫省（Bergamo）就有超过600人染疫，而且据说还有很多人没被采检。

专家们非常担忧全国7000间照护中心共约30万名入住者的安危。

义大利老人医学学会（SIGG）负责人殷卡利（Raffaele Antonelli Incalzi）告诉法新社：「面对一场这样的战役，我们不能承受新疫情爆发的危险，那样会把照护中心变成散布病毒的『生物炸弹』。」

他说：「广泛运用照护中心的床位来舒缓医院压力...会让入住的长者身陷危境。」

重灾区伦巴底大区（Lombardy）已有约2000名患者转介至照护中心，中部的马尔凯（Marche）以及南部的西西里（Sicily）也开始跟进。

义大利政治研究所（Institute for Political Studies, ISPI）研究员维拉（Matteo Villa）昨天告诉外国媒体协会，区域数据显示，出院者有很大比例还带有病毒。

政府表示，会严格规范以那些措施确保不会发生感染，包括保持身体距离、训练人员、让成员穿戴防护装备等。

但义大利全国医师工会贝加莫分会理事长阿格西（Marco Agazzi）告诉法新社：「谁要来检查规定是否落实？」

他说，「防护装备很难取得，如果无法补充新装备，就代表早已过度紧绷的设施会失去重要人手」，政府这项决策「真的让人无法理解」。

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