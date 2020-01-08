此内容发布于2020年1月8日 上午5:05

（法新社基辅8日电） 乌克兰国际航空表示，公司旗下一架客机今天在伊朗首都德黑兰（Tehran）郊外坠毁、造成超过170人死亡，客机机型是2016年生产的波音737，且飞机在失事前两天才做过检查。

乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）透过声明说：「这架飞机生产年份为2016年，系由（波音）工厂直接交机。飞机上次按表进行技术维修是在2020年1月6日。」

这架死亡班机今天上午6时10分从德黑兰的伊玛目何梅尼国际机场（Imam Khomeini International Airport）起飞，几分钟后就从雷达屏幕消失并坠毁在德黑兰市郊。根据乌克兰外交部，机组人员与乘客全数罹难，死者多半是伊朗籍与加拿大籍。

乌克兰国际航空是乌克兰最大的航空公司，属于私营企业。公司表示已经「决定从今天起中止飞往德黑兰的航班」，直到另行通知。

目前公司正在通知乘客家属，并与航空当局合作「尽一切可能寻找这起飞航事故的原因」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）下令调查这起空难，并全面检查国内「所有民航飞机」，同时他也提醒别对这起事故妄加揣测。

泽伦斯基在中止阿曼（Oman）行程飞回乌克兰途中发布脸书贴文：「我要求大家别对这次坠机多作揣测，或提出未经证实的说法。」

为因应这场事故，泽伦斯基下令成立危机处理小组，成员包括政府高层部会首长，并由乌克兰国家安全部门负责管辖。

根据乌克兰驻德黑兰大使馆说法，这架飞机是「因为发动机故障」而失事，目前暂时「排除是恐怖主义行为」所致，乌克兰大使已前往失事现场。

大使馆也提到，死亡机组人员全是乌克兰籍。

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