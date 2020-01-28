此内容发布于2020年1月28日 上午7:05

（法新社哥本哈根28日电） 丹麦「日德兰邮报」昨天出刊的讽刺漫画，将中国国旗上的5星换成5枚新型冠状病毒图案，引发北京愤怒抗议。这家报社今天拒绝道歉，强调他们「不能为自认没有错的事道歉」。

中国驻丹麦大使馆昨天立刻对「日德兰邮报」（Jyllands-Posten）的漫画做出回应，发布声明指控改图「侮辱中国」，「伤害中国人民感情」。

中国大使馆还说，这则漫画已�u越「言论自由的道德界线」，要求日德兰邮报和漫画家波杰生（Niels Bo Bojesen）「谴责自身错误，并向中国人民公开道歉」。

中国武汉爆发的「2019新型冠状病毒」肺炎，截至目前在中国已有超过4600例确诊，死亡106例；全球其他国家累计也有超过75例确诊。

日德兰邮报总编辑尼布鲁（Jacob Nybroe）今天表示，他们不会「梦想」去嘲笑中国的情况，但也拒绝道歉。

尼布鲁说：「我们不能为自认没有错的事道歉。我们并无贬损或嘲笑的意图，也不认为这幅漫画有这些用意。依我来看，这件事是关于文化上理解方式不同。」

日德兰邮报以往就曾引发争议。他们在2005年刊登数幅描绘先知穆罕默德（Prophet Mohammad）的漫画，便曾在伊斯兰世界掀起激烈抗议。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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