此内容发布于2020年5月24日 上午1:35

（法新社耶路撒冷24日电） 以色列总理尼坦雅胡贪腐案今天开审。针对一连串贪腐指控，他一概否认犯行，如今成为首位因刑事指控受审的在任总理，写下以国历史新页。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在500多天选举僵局保全自己政治生涯后，战场转移到耶路撒冷地方法院，需想方设法避免自己沦为阶下囚，力求不遗留任何污点。

70岁的尼坦雅胡多次创下先例：他是首位在以色列1948年建国后出生的总理，也是以色列史上执政最久的领袖。

然而，他极不愿意在接下来的审判创下先例，极尽全力地避免步上前任欧麦特（Ehud Olmert）后尘。

欧麦特2009年在遭警建议以贪污罪起诉后辞职，后来受审并遭定罪，判刑27个月，成为以色列第一位入狱的前总理，但服刑不到1年半即假释出狱。

尼坦雅胡面临诸多指控，其中一案是他涉嫌以非法手段交换以色列第一大报「新消息报」（Yediot Aharonot）做出对他有利的报导。

他同时遭控收受有钱人士给予总值70万谢克尔（约新台币600万元）的雪茄、香槟和珠宝，再提供对方好处作为回报。

不过情节最重大的可能是，检方称，尼坦雅胡要求以色列电信巨擘Bezeq最大股东、媒体大亨艾洛维奇（Shaul Elovitch）旗下新闻网站Walla发布对自己有利的报导，并以变更监管法规作为交换条件，为艾洛维奇带来数百万美元的利益。

尼坦雅胡否认上述所有指控，并坚称自己是媒体和法律官员猎巫的受害者。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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