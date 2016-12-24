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此内容发布于2016年12月24日 上午9:05 最后更新 - 2016年12月24日 -09:05

（法新社柏林24日电） 德国长久以来一直担心圣战士恐发动血腥攻击，果不其然，柏林耶诞市集日前爆发卡车爆冲惨剧；而德国安全部门对潜伏性伊斯兰基本教派分子日益滋长的情况，一直有所警示。

柏林恐攻发生至今还不到1周时间，但德国过去数年来从未逮捕任何基本教义派教士，或是以金钱、武器或宣传等方式力挺伊斯兰国（IS）或其他极端组织的极端分子，甚或是由叙利亚或伊拉克返国的战士。

德国联邦宪法保护局局长马森（Hans-Georg Maassen）将伊斯兰国（IS）的跟随者日增，归咎于危险的「青少年次文化」。

他说，IS吸引不少德国本土皈依者和许多女性新血，但主要的招收对象符合「4M」特徵─男性（male）、穆斯林（Muslim）、有移民背景（migrant background），以及个人曾遭遇不幸（personal misadventure）。

柏林攻袭嫌犯、24岁的突尼西亚籍的艾姆里（AnisAmri），完全符合上述4M特徵。艾姆里昨天在米兰遭义大利警方击毙

德国安全局估计，德国去年激进伊斯兰主义分子的数量，由2011年的3800人，激增至超过9000人。

其中有550人被认为有能力发动恐攻，其中包括艾姆里。

今年多名年轻追随者发动连串攻击事件，震惊德国社会，其中有些人来自德国过去2年来所接收的超过100万难民。

今年2月，15岁的德国摩洛哥裔少女萨菲亚S(SafiaS.)持刀捅伤一名德国员警，她之前曾在YouTube上传影片高唱宗教歌曲而声名大噪。（译者：中央社赵蔚兰）

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