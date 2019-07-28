此内容发布于2019年7月28日 上午2:05

（法新社里约热内卢27日电） 巴西官员表示，在法院下令国营企业巴西石油公司（Petrobras）提供燃油给两艘伊朗货轮后，在巴西外海受困数周之久的两船今天准备启航返乡。

6月初以来，伊朗的Bavand号船和Termeh号船即在巴西南部巴拉纳州（Parana）的巴拉纳瓜港（Paranagua）等待燃油补给，但巴西石油公司因担心违反美国对伊朗的制裁禁令，拒绝提供燃油。

这两艘伊朗货轮无油可加的窘境，凸显全球目前因美伊军事冲突可能性日增而面对的僵局。

美国总统川普去年片面退出有多国参与、意在冻结伊朗核计画的协议，并重新对伊朗实施制裁，对德黑兰当局及和伊朗有往来的企业祭出大批惩罚性措施。

巴西港务官员表示，Termeh号今天中午左右离港，前往另一个巴西港口装载玉米。而Bavand号则已装载完成，将于今晚启程回伊朗，约得花上30天。

与这两艘船签有合约的巴西企业Eleva Quimica发言人表示，今天一早开始进行补充燃油作业，Termeh号取得600吨燃油，Bavand取得1300吨。

巴西石油公司也证实这项消息。

最高法院下令替两船补充燃油之前，伊朗驻巴西大使告诉美国媒体，如果问题没有解决，德黑兰当局可能会暂停自巴西进口商品。

这两艘伊朗货轮据报是载着用来制造肥料的尿素至巴西，并要自巴西运载玉米回伊朗。

巴西石油公司先前表示，这两艘船和它们所属的伊朗企业是美国制裁目标，「如果巴西石油替两艘船补给燃料，恐甘冒着被列入黑名单的风险，对公司带来莫大损失」。

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