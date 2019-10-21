此内容发布于2019年10月21日 上午10:20

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯23至24日将首度举行「俄罗斯－非洲」经济论坛暨领袖高峰会，展现与西方及中国在非洲竞逐政经影响力的野心。

俄国总统蒲亭今天接受塔斯社（TASS）专访时表示，部分西方国家不惜以施压、威逼恫吓等手段，企图夺回在非洲大陆及前殖民地的主导地位。

根据蒲亭的说法，目前俄方和非洲各国筹备和执行中的投资计划，总金额达数十亿美元。

「俄罗斯－非洲」经济论坛暨领袖高峰会将在滨黑海城市索契（Sochi）举行，预定将有超过3000名非洲商业界和其他领域代表，以及数十名政治领袖与会，参加的国家包括苏联时期与莫斯科友好的安哥拉和衣索比亚，以及双边关系相对不密切的奈及利亚和迦纳。

苏联时期，莫斯科在非洲独立运动和国家建设方面曾扮演重要角色，并大量提供出于政治考量的信贷。然而，随着苏联解体，莫斯科在非洲的影响力下滑。

俄罗斯在非洲的商业活动规模有限，和土耳其不相上下，2018年双边贸易额仅约200亿美元，不到中国和非洲贸易额的1/10，且品项以军火为主。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI），2014至2018年期间，北非有49%，而撒哈拉以南非洲国家有28%进口武器来源为俄罗斯。

不过，非洲有俄罗斯极需的锰、铬等矿物，莫斯科也与部分非洲国家签订军事或安全合作协议，目前有数千名佣兵及各类专家和「教官」在当地工作，同时协助莫斯科扩大取得矿产和其他天然资源的管道。

整体而言，尽管在非洲战场上，俄罗斯的政治经济实力尚逊于中国和西方大国，前美国国务院分析师、卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）资深研究员史特隆斯基（Paul Stronski）指出，不宜小觑莫斯科当局的潜力。

「莫斯科的外交体制够灵活和有技巧，且为达目的，可不受道德约束。」

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