此内容发布于2020年5月31日 下午5:20

（法新社巴黎31日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间31日19时（台湾1日凌晨3时），全球超过37万261人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，确诊逾611万3340例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少252万800人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计10万4051人病故，确诊达177万8515例。

英国是死亡人数仅次于美国的疫情惨重国家，境内累计3万8489人病故，确诊达27万4762例。

疫情重灾国还包括义大利（3万3415死，23万3019例确诊）、巴西（2万8834死，49万8444例确诊）、法国（2万8802死、18万8882例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4634死和8万3001例确诊，7万8304人已康复。

从区域来看，欧洲累计确诊215万1192例，17万8080死；美国和加拿大累计确诊186万9442例，11万1399死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊99万972例，5万711死。

亚洲累计确诊54万2951例，1万6273死；中东地区累计确诊40万4261例，9487死；非洲累计确诊14万5962 例，4179死；大洋洲累计确诊8565例，132死。（译者：陈彦钧）

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