此内容发布于2019年9月18日 上午12:20

（法新社纽约联合国总部17日电） 根据联合国17日公布的报告，今年全球移民人口达2.72亿人，较2010年增加23%，欧洲和北美接收最多移民。

这份报告发现，2019年欧洲和北美分别有8200万和5900万移民人口，其次是北非和西亚的各4900万人。

联合国经济和社会事务部（UN Department of Economic and Social Affairs）人口司发布的报告显示，2019年全球移民人口比2010年多5100万人，增幅为23%。

报告指出，现今移民占全球人口的3.5%，高于2000年的2.8%。

这份报告是基于各国人口普查、人口登记或全国调查中的外籍人口数量，对全球232个国家和地区的移民人口进行估算。

联合国经济和社会事务部副秘书长刘振民说：「这些数据至关重要，能够帮助我们了解移民和人口迁徙在原籍国和目的地国发展过程中所发挥的关键作用。促进有序、安全、规律和负责任的人口迁徙与流动，有利于永续发展目标的实现。」

联合国依国家所作的分析显示，全球2.72亿移民有一半集中在10个国家，美国就有5100万人，位居第一。

德国和沙乌地阿拉伯分别以1300万居次，再来是俄罗斯1200万，英国1000万，阿拉伯联合大公国900万，法国、加拿大、澳洲各约800万和义大利600万。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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