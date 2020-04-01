此内容发布于2020年4月1日 上午2:50

（法新社洛杉矶31日电） 美国洛杉矶海滩附近的露营车营地有无敌海景，通常是旅客度假的热门景点，如今被用来作为隔离2019冠状病毒疾病（COVID-19）病患的地区。

大约100辆白色露营车，一辆接一辆的停在多克韦勒露营车营地（Dockweiler RV Park），戴着口罩的警卫在园区出入口站岗，穿戴防护装备的卫生人员则在露营车进出。

洛杉矶郡委托设立5个庇护所，除了露营车营地外，还有汽车旅馆和饭店房间来隔离病患，特别是该郡成千上万的无家可归者。昨天早上已经有21人住在营地中。

洛杉矶郡政委哈恩（Janice Hahn）在声明中说：「我们需要地方给人们与社会大众，甚至是他们的家人进行安全隔离。」

「我们使用多克韦勒露营车营地就是因为这个原因，且我们正积极在全郡寻找更多像这个营地的地方来做隔离。」

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）汇整的数据，洛杉矶郡有2505个冠状病毒确诊病例，其中有44人死亡。洛杉矶郡人口近1000万，是全美人口最多的郡。

洛杉矶郡所在的加州则有超过7500人染病，150人病故，是美国疫情最严重的其中一州。 （译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

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