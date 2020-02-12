此内容发布于2020年2月12日 上午1:50

（法新社巴黎11日电） 超过200名演员、制片、导演及电影界名人批评法国凯撒电影奖（Cesar Award）主办单位电影艺术暨技术学会脱离现实，要求进行「深度改革」。

凯撒电影奖有「法国奥斯卡」之称，是法国最受推崇的电影相关奖项，由法国的电影艺术暨技术学会（Academy of Cinema Arts and Techniques）主办。

电影艺术暨技术学会近期饱受抨击，因为争议性导演罗曼・波兰斯基（Roman Polanski）新片「军官与间谍」（An Officer and a Spy）获得今年凯撒奖多达12 项提名，颁奖典礼将于28日在巴黎举行。

罗曼・波兰斯基因涉嫌自1978年起对13岁女孩犯下法定性侵罪，在美国遭通缉，在好莱坞也是不受欢迎人物。

罗曼・波兰斯基作品获得凯撒奖多项提名，负责性别平权事务的法国国务秘书席亚帕（Marlene Schiappa ）、女权团体及影评人群起谴责，但电影艺术暨技术学会表示，颁发奖项时，不应采取「道德立场」。

电影艺术暨技术学会也因据传不让导演克雷尔・戴尼斯（Claire Denis）及作家德庞特（Virginie Despentes）出席今年凯撒奖入围名单的公布仪式而广遭批评，这两人都被视为激进女权主义者。

约200名电影界名人在公开信中谴责电影艺术暨技术学会「失能」及帐目不透明，署名者包括演员欧玛・希（Omar Sy）、贝芮妮丝・贝乔（Berenice Bejo）、尚皮耶・巴克希（Jean-Pierre Bacri）、制片兄弟档艾瑞克・阿尔特马耶（Eric Altmayer）及尼可拉・阿尔特马耶（Nicolas Altmayer）、导演杰洛姆・赛尔（Jerome Salle）等。

他们还批评凯撒奖的创立章程已经很久没修订，且将近5000名学会付费成员在会内没有参与决策的投票权或发言权。

电影艺术暨技术学会的理事会回应，将徵询文化部辖下的国家电影及动画中心（CNC）指派一名负责对章程及管理进行「深度改革」的协调人员。

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