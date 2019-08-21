此内容发布于2019年8月22日 上午1:35

（法新社洛杉矶21日电） 根据「富比世」（Forbes ）杂志富人榜，巨石强森（Dwayne Johnson）荣登今年全球最赚男星，从几乎被漫威「复仇者联盟」（Avengers）系列明星霸榜的名单中脱颖而出。

过去12个月进帐8940万美元（约新台币28亿元），前职业摔角运动员巨石强森变全球最赚男演员，连续两年屈居亚军之位后，重返他在2016年曾登上的宝座。

这位作品丰富的47岁演员透过老片新拍又阖家观赏的「野蛮游戏：疯狂丛林」（Jumanji: Welcome to the Jungle）海捞一笔，佳评如潮即将推出续集。而他先前因主演「玩命关头」（Fast and Furious）系列电影打响名号，这个月也推出新片「玩命关头：特别行动」（Hobbs & Shaw）。

市场研究公司Comscore分析师德葛拉毕迪恩（Paul Dergarabedian）表示：「他变成票房保证的男演员，而且他马不停蹄地工作，非常努力不懈。」

巨石强森运用A咖影响力，不但获得片酬高达8位数、又有丰厚分红可拿的电影合约，他还演出美国有线频道（HBO）喜剧「好球天团」（Ballers）、主持国家广播公司（NBC）体育节目「泰坦游戏」（Titan Games），甚至拥有健身服饰及其他商品代言。

德葛拉毕迪恩说：「他让自己成为多平台、跨界联名品牌，无人能及。」

这份名单从去年6月统计至今年6月，漫威在这段期间释出影史票房冠军「复仇者联盟4：终局之战」（Avengers: Endgame），让饰演雷神索尔（Thor）的克里斯汉斯沃（Chris Hemsworth）以7640万美元之姿夺下亚军，成为入榜前10名的漫威英雄宇宙明星之一。

紧跟在克里斯汉斯沃之后的漫威巨星是以6600万美元荣登第3的钢铁人（Iron Man）小劳勃道尼（Robert Downey Jr.）；替火箭浣熊（Rocket Raccoon）配音的布莱德利库柏（Bradley Cooper）排在第6；美国队长（Captain America）克里斯伊凡（Chris Evans）名列第8、蚁人（Ant-Man）保罗路德（Paul Rudd）则挤进前9。

不过富比世说，布莱德利库柏5700万美元的多数片酬来自他监导，并与女神卡卡（Lady Gaga）主演的浪漫爱情片「一个巨星的诞生」（A Star is Born）。

入榜的还有名单常客宝莱坞演员库玛（Akshay Kumar）、中国明星成龙、美国男星亚当山德勒（Adam Sandler）与威尔史密斯（Will Smith）。

而去年靠出售龙舌兰公司进帐10亿美元的冠军乔治克隆尼（George Clooney），这次却跌出前10名。

完整名单如下：

1. 巨石强森，8940万美元

2. 克里斯汉斯沃，7640万美元

3. 小劳勃道尼，6600万美元

4. 库玛，6500万美元

5. 成龙，5800万美元

6. 布莱德利库柏，5700万美元

7. 亚当山德勒，5700万美元

8. 克里斯伊凡，4350万美元

9. 保罗路德，4100万美元

10. 威尔史密斯，3500万美元

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