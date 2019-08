(法新社洛杉矶21日电) 根据「富比世」(Forbes )杂志富人榜,巨石强森(Dwayne Johnson)荣登今年全球最赚男星,从几乎被漫威「复仇者联盟」(Avengers)系列明星霸榜的名单中脱颖而出。

过去12个月进帐8940万美元(约新台币28亿元),前职业摔角运动员巨石强森变全球最赚男演员,连续两年屈居亚军之位后,重返他在2016年曾登上的宝座。

这位作品丰富的47岁演员透过老片新拍又阖家观赏的「野蛮游戏:疯狂丛林」(Jumanji: Welcome to the Jungle)海捞一笔,佳评如潮即将推出续集。而他先前因主演「玩命关头」(Fast and Furious)系列电影打响名号,这个月也推出新片「玩命关头:特别行动」(Hobbs & Shaw)。

市场研究公司Comscore分析师德葛拉毕迪恩(Paul Dergarabedian)表示:「他变成票房保证的男演员,而且他马不停蹄地工作,非常努力不懈。」

巨石强森运用A咖影响力,不但获得片酬高达8位数、又有丰厚分红可拿的电影合约,他还演出美国有线频道(HBO)喜剧「好球天团」(Ballers)、主持国家广播公司(NBC)体育节目「泰坦游戏」(Titan Games),甚至拥有健身服饰及其他商品代言。

德葛拉毕迪恩说:「他让自己成为多平台、跨界联名品牌,无人能及。」

这份名单从去年6月统计至今年6月,漫威在这段期间释出影史票房冠军「复仇者联盟4:终局之战」(Avengers: Endgame),让饰演雷神索尔(Thor)的克里斯汉斯沃(Chris Hemsworth)以7640万美元之姿夺下亚军,成为入榜前10名的漫威英雄宇宙明星之一。

紧跟在克里斯汉斯沃之后的漫威巨星是以6600万美元荣登第3的钢铁人(Iron Man)小劳勃道尼(Robert Downey Jr.);替火箭浣熊(Rocket Raccoon)配音的布莱德利库柏(Bradley Cooper)排在第6;美国队长(Captain America)克里斯伊凡(Chris Evans)名列第8、蚁人(Ant-Man)保罗路德(Paul Rudd)则挤进前9。

不过富比世说,布莱德利库柏5700万美元的多数片酬来自他监导,并与女神卡卡(Lady Gaga)主演的浪漫爱情片「一个巨星的诞生」(A Star is Born)。

入榜的还有名单常客宝莱坞演员库玛(Akshay Kumar)、中国明星成龙、美国男星亚当山德勒(Adam Sandler)与威尔史密斯(Will Smith)。

而去年靠出售龙舌兰公司进帐10亿美元的冠军乔治克隆尼(George Clooney),这次却跌出前10名。

完整名单如下:

1. 巨石强森,8940万美元

2. 克里斯汉斯沃,7640万美元

3. 小劳勃道尼,6600万美元

4. 库玛,6500万美元

5. 成龙,5800万美元

6. 布莱德利库柏,5700万美元

7. 亚当山德勒,5700万美元

8. 克里斯伊凡,4350万美元

9. 保罗路德,4100万美元

10. 威尔史密斯,3500万美元

