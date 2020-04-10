此内容发布于2020年4月11日 上午1:20

（法新社华盛顿10日电） 一项新研究检验2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者的医院病房空气样本，发现病毒的传播距离可远至4公尺，比目前建议民众在公共场所保持的社交距离还远两倍。

但科学家也提醒，在这段距离发现的少量病毒，不一定具传染力。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）的「新兴传染病期刊」（Emerging Infectious Diseases）今天发表中国研究人员的初步调查结果，为病毒传播方式的激烈辩论增添新资讯。

中国人民解放军军事医学科学院团队率领的研究人员，检验了武汉火神山医院一间加护病房与一间COVID-19病房的物体表面及空气样本，这两间病房在2月19日到3月2日之间共收治24名病患。

他们发现，病毒主要集中在病房地板，「也许是重力与气流影响，大多数的病毒飞沫都飘到地板」。

民众经常触碰的物体表面，像是电脑滑鼠、垃圾桶、病床护栏与门把等处，病毒量也较多。

研究团队写道：「此外，加护病房医护人员的鞋底样本，有半数验出呈阳性反应。因此，医护人员的鞋底可能成为病毒载体。」

团队也研究所谓的气溶胶传播，也就是病毒飞沫微小到可在空气中悬浮好几个小时，与几秒内就会落到地上的咳嗽或鼻涕飞沫不同。

他们发现，含有病毒的气溶胶主要集中在患者附近与下风处，最远可达4公尺；不过，在距离患者最远8公尺的上风处，也发现有更少量的病毒。

研究报告执笔人写道，令人振奋的是，医院工作人员都未感染，「显示适当的防疫措施可以有效预防染疫」。

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