此内容发布于2020年3月30日 下午8:05

（法新社刚果共和国布拉萨市30日电） 刚果共和国前总统雍比-欧庞戈（Jacques Joaquim Yhombi-Opango）今天逝世于法国巴黎，享寿81岁，死因是俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

雍比-欧庞戈1977年开始统治位于中部非洲的刚果共和国，于1979年被推翻。他的儿子说，雍比-欧庞戈今天因2019冠状病毒疾病，逝于巴黎的医院，但在感染病毒前就已患病。

雍比-欧庞戈于1939年在刚果盆地省（Cuvette）出生，曾是军官，在前总统恩瓜比（Marien Ngouabi）遇刺后掌权。

曾是法国殖民地的刚果共和国局势动荡却富有石油蕴藏，在恩瓜比执政的1968年到1977年间与苏联结盟。

雍比-欧庞戈被后来长期统治刚果的恩格索（Denis Sassou Nguesso）赶下台。

雍比-欧庞戈被控参与对付恩格索的政变阴谋，于1987年到1990年入狱；1991年，他在全国会议召开数月前获释，这场会议把多党政治引入了刚果。

雍比-欧庞戈创立「民主与发展联盟党」（Rally for Democracy and Development），但在1992年总统选举中落败。

他与当选总统的黎索巴（Pascal Lissouba）合作，于1994年到1996年担任总理。

刚果共和国于1997年爆发内战，雍比-欧庞戈流亡法国，直到2007年才得以返国，但因健康问题经常往来于法国与刚果之间。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram