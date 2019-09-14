此内容发布于2019年9月14日 下午6:50

（法新社伦敦13日电） 英国前首相卡麦隆（David Cameron）今天说，他不后悔举行英国脱欧公投，但指称现任首相强生（Boris Johnson）在当初拉票期间行径「太过恶劣」。

52岁的卡麦隆2016年率领留欧阵营，争取让英国留在欧洲联盟（EU）失败。他在英国「泰晤士报」（The Times）今天刊登的访问中表示，曲折艰辛的脱欧谈判「让人看得难受」，卸任后他陷入「极度忧虑」。

卡麦隆担任英国首相6年，在2016年英国脱欧公投结束后辞职，之后大多没有发表自己的观点。他的回忆录「郑重声明」（For The Record，暂译）在外界千呼万唤下将于19日出版。

卡麦隆说，他现在担任首相的老同学强生，在公投前身任脱欧阵营主将时，「行径太过恶劣」。

英国将于10月31日脱欧。卡麦隆说，无协议脱欧是「糟糕的结果」，他会支持国会议员驳回的退出协议。

卡麦隆告诉「泰晤士报」，针对英国与欧盟关系举行公投，一直都是政治人物承诺的事，英国现在陷入脱欧派与留欧派之间的严重分歧，这种现象早在英国出乎意料决定脱欧前就存在了。

卡麦隆说：「在脱欧公投前，这个国家对于我们是否应该留在欧盟，早就出现分歧。」

他说：「这个问题必须解决，我以为公投时机即将到来，所以最好试图做些必须做的改革，举行公投。」

卡麦隆说：「但我接受了争取留欧失败的结果。我知道有些人非常愤怒，因为他们不想脱离欧盟，我也不想。」

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