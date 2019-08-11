此内容发布于2019年8月11日 下午9:35

（法新社爱阿华州狄蒙11日电） 美国总统川普2020大选共和党党内初选唯一竞争对手威尔德，今天抨击川普的种族主义言论分裂国家，若共和党人不与川普画清界线，国会席次恐堪忧。

法新社报导，威尔德（Bill Weld）在爱阿华州农产品博览会（Iowa State Fair）向选民喊话，矢言协助「穷忙」的劳工、实施气候环保行动，并让美国人团结起来。

但他将最犀利的批评留给川普，说他是种族主义者，他会毁了共和党。

威尔德曾担任两任麻萨诸塞州州长，人气颇高，但他入主白宫的机会十分渺茫。

威尔德对抗的是川普掌舵的庞大政治机器，而川普拥有绝大多数共和党当权派和华府共和党籍国会议员的支持。

现年74岁、非主流的威尔德，在爱阿华州郑重警告共和党人士说，如果俗称「老大党」（GOP）的共和党不与这位「货真价实」的种族主义总统全然划清界线，国会代表恐面临毁灭。

在对数十名选民发表竞选演说后，威尔德告诉媒体，在华府若共和党不明确与川普的种族主义言论划分清楚，他们将会在2020年的选举输得很惨。

威尔德表示，一周前德州艾尔帕索（El Paso）枪击案夺走22条人命，川普的手上沾满鲜血；威尔德说，凶嫌反墨西哥人的仇恨宣言，「根本就是出自川普的剧本」。

今年爱阿华州农产品博览会上，威尔德是唯一现身接触选民的共和党参选人，反观20多名争取民主党提名的参选人几乎全数到齐。

台上，威尔德称川普是RINO，也就是「仅名义上是共和党人」（Republican in name only）的英文缩写；台下他则火力全开，告诉媒体说，川普和他的策士用怨怼和仇恨「竭尽可能撕裂美国」。

「我们需要的是向前进，而这是反其道而行」。

根据爱阿华州农产品博览会的民调，截至今天，川普握有97%的共和党选票，威尔德仅3%。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram