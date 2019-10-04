此内容发布于2019年10月4日 上午8:05

（法新社雅加达4日电） 印尼民风保守的亚齐省（Aceh）实施新法规，威胁濒危红毛猩猩、老虎和其他野生动植物盗猎者，可能最多受罚100下鞭刑。

印尼官员指出，这项处罚将于明年初生效，危害或剥削野生动物被定罪的人士，可能最多处以100下藤条鞭打，另要承受国家法律下的任何刑期。此外，若公务人员怠忽职守，基于动物保护遭到控诉，可能遭受多达60下鞭打。

亚齐省议员努扎里（Nurzahri）今天告诉法新社，维护自然及其平衡是伊斯兰教法的一部分。亚齐省为苏门答腊岛上的生物多样性中心，为苏门答腊猩猩、犀牛、大象及老虎等动物的栖息地。

努扎里表示，这项严峻的新处罚凸显取缔盗猎，及取缔对其他地方野生动物威胁的努力，包括丛林密布苏门答腊岛上的特有鸟类。

印尼是全球穆斯林人口最多的国家，亚齐省是该国唯一实施伊斯兰教法的地区。公开鞭打在保守的亚齐省是常见惩罚，处罚对象包括赌博、饮酒、同性或婚前性行为者。

今年7月，亚齐省曾以100下鞭刑处罚发生婚前性行为的3名人士。去年，两名男子因与未成年少女发生性行为被捕，也被施以100下鞭刑。其他违犯事宜则倾向处以数十下以下鞭打。

不过，国际社会谴责鞭刑，人权团体抨击公开鞭刑残忍。印尼总统佐科威（Joko Widodo）已呼吁终结这项刑罚，但亚齐省广泛支持此种做法。亚齐省500万居民中约有98%是穆斯林。（译者：陈正健/核稿：陈昱婷）

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